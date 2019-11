Spionage, woordenoorlogjes en een sterrenensemble: is Liverpool en City de strafste voetbalmatch ter wereld? Kristof Terreur in Engeland

10 november 2019

09u30 0 Premier League “Vergeet de Clásico, Liverpool–Man City is de grootste voetbalmatch ter wereld”. De lokale krant uit Liverpool, vaak cheerleader, pompte de topper deze week nog wat op. De kraker tussen de twee beste ploegen in Engeland is er een zonder traditie, maar met scherpe kantjes. Vincent Kompany mag ze straks als analist op Sky Sports ontleden.

Er zit een spion in het spel. Meer dan vijf jaar na datum dook in september plots een bericht op in The Times: Liverpool betaalde 1,15 miljoen euro aan Man City na een regeling over spygate. Cyberspecialisten ontdekten dat drie scouts, die in 2012 City naar Liverpool overstapten, en Michael Edwards, sportieve baas van ‘The Reds’, gedurende acht maanden meer dan honderd keer hadden ingelogd in City’s scoutingsdatabank. Het grootste schandaal van zijn soort in de Premier League bleef netjes toegedekt. Achter de rug van de instanties bereikten de clubs een vergelijk, maar de zaadjes voor achterdocht waren geplant. Dat het bericht zes jaar later in de openbaarheid werd gegooid, is heus geen toeval.

Extra peper voor een tweestrijd die moet worden verkocht. Na het spectaculaire verval van Man United, de tuimelperte van Arsenal en de ups and downs van Chelsea zwaaien Liverpool en Man City al twee jaar de plak in de Premier League. Klassiekers als Man United-Arsenal of United-Liverpool zijn gedevalueerd. Liverpool-City heeft gezien het gebrek aan traditie nog niet die magnitude, maar ’t is wel de Champions Leaguewinnaar versus de strafste ploeg van de voorbije twee jaar in Engeland.

De Liverpool Echo, lokale cheerleaderkrant, kopte donderdag: ‘Vergeet de Clásico’. Gezien het geknoei bij Barcelona en Real zitten ze er wellicht niet ver langs. Alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo ontbreken. Het is de clash tussen twee van ’s werelds beste trainers, Jurgen Klopp en Pep Guardiola. Intensiteit als identiteit (Liverpool) versus inventiviteit (Man City). Een sterrenensemble met twee van de beste keepers ter wereld (Alisson en Ederson), de beste verdediger op de planeet (Virgil van Dijk), de meeste creatieve vleugelverdediger (Trent Alexander-Arnold), de meest bepalende middenvelder in Europa ondanks een kleine vormdip (Kevin De Bruyne) en de slagkracht en snelheid van Bobby Firmino, Sadio Mané, Mo Salah, Raheem Sterling en Sergio Agüero. Snoepwerk.

Meer en meer ook naast het veld. Sinds Liverpoolfans in 2018 flesjes en andere projectielen tegen de ruiten van de Citybus keilden, rollen supporters van beide clubs over mekaar. De online obsessie voor de opponent. Blazen de lokale kranten elke woord over rivaal op tot in het absurde. Zijn trainers kunnen mekaar luchten, maar door aanhoudende vragen over de concurrent kruipen die stilaan onder elkaars huid. Woordenoorlogjes zoals die van deze week. Guardiola, bevreesd voor Liverpool, noemde Mané indirect een duiker terwijl hij eigenlijk de fighting spirit wilde bestoefen. Klopp beet terug en suggereerde dat zijn collega geobsedeerd is. Guardiola slikte zijn uitspraken in: “Mijn kinderen vertellen me dat Liverpool in het slot met geluk wint, maar ik zeg hen van niet. Een of twee keer is geluk. Twaalf keer niet.”