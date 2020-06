Spelers neus aan neus: Brighton-spits Maupay doet Arsenal pijn door eerst Leno te blesseren, dan winninggoal te scoren NVE

20 juni 2020

18u00 2 Brighton & Hove Albion BHA BHA 2 einde 1 ARS ARS Arsenal Premier League Neus aan neus stonden ze. Van social distancing was geen sprake meer. Arsenal en Brightonspelers gingen in de clinch. Neil Maupay, Franse spits van Brighton, kreeg vanalles naar het hoofd. Eerst doelman Leno geblesseerd, dan de winninggoal gescoord en nog eens theathraal neergegaan na een tikje van Guendouzi. Maupay: “Die van Arsenal zouden beter wat meer nederigheid tonen.”

De ‘dader’ was zich tijdens de rust gaan excuseren bij Mikel Arteta. Minuut 37 in het duel tussen Brighton en Arsenal was de meest besproken. Neil Maupay ging voor de bal, maar doelman Bernd Leno was hem sneller af. Terwijl hij in de lucht hing, gaf de Franse spits hem een duwtje mee.

Een met grote gevolgen. Leno ging door z’n knie. De Duitser schreeuwde het uit van de pijn. De kruisbanden over wellicht - zijn 2020 zit er wellicht op. Op de draagberrie moest hij het veld af. Op weg richting kleedkamer zwaaide hij met het vingertje naar Maupay. Schold hem de huid vol. Zware verwijten. Leno nam hem die duw kwalijk. Zijn ploegmaats sloten zich bij hun onfortuinelijke keeper aan. Poppetjes aan het dansen.

et begin van de tweede helft had veel weg van de eerste. Vooral kansen voor Arsenal dus. Een doelpunt van Aubameyang werd afgekeurd voor buitenspel. Twintig minuten voor tijd was het dan toch raak voor de ‘Gunners’.

Pépé krulde de bal geweldig in de bovenhoek, Ryan - niet de grootste - had geen kans. Niet veel later hingen de bordjes alweer gelijk. Dunk duwde een bal in de kluts binnen. Een verdienstelijke Leandro Trossard had een voetje in de goal. Pre-assist bij een korte corner.

In de slotseconden was het uitgerekend Maupay die in de slotseconden de winner scoorde voor Brighton. Het zorgde na affluiten nog voor een serieus opstootje met onder andere Guendouzi. Spelers moesten bij mekaar weg worden gehouden.

“Het was niet opzettelijk, zei Maupay. “Dat heb ik Arsenalcoach Arteta ook duidelijk gemaakt. De spelers van Arsenal echter bleven me maar opnaaien. Zeker na de 0-1. Ze kregen wat ze verdienden. Ze zouden beter wat nederig zijn.”

Arsenal verliest zo voor de tweede keer op rij na de herneming. De ‘Gunners’ zien hun kansen op Europees voetbal verder wegglijden en zijn ondertussen al drie basisspelers kwijt door blessure.

Brighton doet een gouden zaak en klimt weer drie puntjes verder weg van de degradatiezone. Trossard volgend seizoen nog in de Premier League?



