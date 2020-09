Spektakelrijke pot voetbal in Liverpool, hattrickheld Salah loodst kampioen op de valreep voorbij Leeds KTH/NVE

12 september 2020

20u22 0 Liverpool LIV LIV 4 einde 3 LEE LEE Leeds United Premier League Vier voor kampioen Liverpool. Drie voor promovendus Leeds United. Zijn cultcoach, Marcelo Bielsa, had spektakel beloofd, zijn team serveerde het. Ode aan het offensieve voetbal. Mo Salah redde de klungelende defensie. Hattrick om het seizoen te beginnen.

Je voelde mee met Marcelo Bielsa, hoofdschuddend na de domme strafschopfout van Rodrigo twee minuten voor tijd. Je voelde mee met Leeds United. De voet ging nooit van het gaspedaal. Zo hard gewerkt, zo efficiënt de fouten van Liverpool afgestraft. Mo Salah was nog scherper. Krullenbol bij getrimd, maar nog altijd een machine. Drie goals, waarvan twee vanop de stip. Ze tellen allemaal.

Virgil van Dijk viel de Egyptenaar in de armen. De beste verdediger van de wereld had op Anfield een ‘stinker’ - een offday. Ondanks dat kopbaldoelpunt voor rust 2-1. De 2-2 van Patrick Bamford was daar het beste bewijs van. Probeerde nonchalant een bal dood te leggen voor de zestien. Hij miste de controle, de spits van Leeds. Alisson geklopt.

Liverpool maakte er achterin een boeltje van. Leeds profiteerde. Zoveel kansen ze verkwanselden in The Championship, zo efficiënt waren ze tegen de kampioen van Engeland. Harrison maakte gelijk na de opener van Salah. Bamford stelde gelijk na de buffelstoot van Van Dijk. Klich scoorde de 3-3 nadat Salah Liverpool weer op voorsprong had gebracht. Salah had het laatste woord.

Bielsa beloofde spektakel, zijn team bracht het. Harten veroverd, maar Liverpool was de winnaar. Wow. Een advertentie voor alles waar de Premier League voorstaat.

Het gestuntel nemen we erbij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.