Spektakelrijke derby tussen Chelsea en tienkoppig Arsenal eindigt op gelijkspel Kristof Terreur in Engeland

21 januari 2020

23u11 0 Chelsea CHE CHE 2 einde 2 ARS ARS Arsenal Premier League De blunder van Mustafi. De rode kaart na een domme penaltyfout voor David Luiz, anti-held die deze zomer Chelsea verruilde voor rivaal Arsenal. Gabriel Martinelli met een fantastische ren. Ngolo Kanté met de slipper. Verhaallijnen genoeg in een Londense derby, die zijn grandeur kwijt is, maar wel bekoorde. Met twee dramatische goals van rechtsachters in het slot.

“David Luiz, he’s one of our own”, zongen de Chelseafans. “Hij is een van ons.” Leedvermaak. Hoofdschuddend droop David Luiz nog voor het halfuur af. Zesentwintig minuten uitgefloten, dan plots bezongen en bespot op sociale media. Luiz deed wat Luiz doorgaans doet, nadat Mustafi deed wat Mustafi doorgaans doet. Het was clownesk verdedigen.

Mustafi met de te korte terugspeelbal. Leno die vooral Abraham niet wilde torpederen. Luiz die de dubbele bestraffing riskeerde en de Chelsea-aanvaller neerlegde zonder de intentie de bal te spelen. Ref en VAR twijfelden niet: strafschop en uitsluiting. Het Chelseapubliek lustte dat wel. Luiz was op Stamford Bridge ooit graag gezien, maar sinds hij deze zomer zijn liefde voor ‘The Blues’ verklaarde en vervolgens langs een achterpoortje naar de rivaal verdween, vogelvrij verklaard wild.

Fantastisch slot

De toon was gezet. Jorginho trapte Chelsea vanop de stip op voorsprong. Vreugde voor de bank bij Frank Lampard. Met zijn tienen rechtte Arsenal echter de rug. Op een counter sloeg Martinelli na de pauze genadeloos toe. Na een corner was het plots een tegen een. De zee spleet, Kanté gleed uit en de Braziliaan werkte knap af. Voor rust was coach Arteta zinnens hem te vervangen, maar in laatste instantie bedacht hij zich. Juiste beslissing.

Stamford Bridge maakte zich op voor een fantastisch slot. Cesar Azpilicueta leek Chelsea te verlossen zes minuten voor tijd te verlossen. Tong uit de bek. Ook invaller Michy Batshuayi vierde vrolijk mee. Alleen, de euforie was van korte duur. Bellerin, die andere rechtsachter, verraste Kepa aan de overkant met een knap overhoeks schot. Domper voor de thuisploeg. Batshuayi wrong nog een kans de nek om. Puntendeling dus.

Arsenal balde de vuisten. Het vijfde gelijkspel op rij in de Premier League onder Arteta, maar dit voelde aan als een zege. The Gunners hebben hun fighting spirit terug. Volgende missie: punten pakken.