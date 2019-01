Spanning blijft in Premier League: leider Liverpool bijt tanden stuk op Leicester en straft misstap City nauwelijks af Redactie

22u55 0 Liverpool LIV LIV 1 einde 1 LEI LEI Leicester City Premier League Liverpool wist niet te profiteren van de misstap van City gisteren. In eigen huis beet het zijn tanden stuk op Leicester City: 1-1. Zo bedraagt de kloof tussen de twee titelfavorieten amper vijf punten. Al na drie minuten kwam Liverpool op voorsprong door een doelpunt van Sadio Mané. Op slag van rust maakte Harry Maguire gelijk.

Het leek nochtans een makkelijke avond te worden voor The Reds. Mané en Firmino zetten een knappe aanval op, die eerste schoof de 1-0 al na drie minuten tegen de touwen. De moeilijkste taak van de avond achter de kiezen? Niet echt, want Leicester knokte zich in de partij. Na een dramatische uittrap van Alisson profiteerde Maddison niet, maar op slag van rust strafte Maguire laks verdedigen bij de thuisploeg genadeloos af.

Wie dacht dat de leider na rust z’n opponent bij de keel zou grijpen, was eraan voor de moeite. Opnieuw kreeg Maddison een dot van een kans, maar hij verzilverde ze alweer niet. Aan de overzijde zette Firmino keeper Schmeichel aan het werk en claimde Liverpool tevergeefs een strafschop toen Keïta tegen de grond werd gewerkt. De 1-1-eindstand was al bij al logisch, Mignolet en Origi bleven 90 minuten op de bank.