Son blikt terug op legerdienst: “De eerste dagen durfden ze niet met me praten” Redactie

03 juni 2020

15u32

Bron: AD.nl 0 Premier League Heung-Min Son (27) maakte van de nood een deugd en vervulde tijdens de coronacrisis zijn verplichte legerdienst in Zuid-Korea. In een interview op de site van zijn club zegt de aanvaller van Tottenham Hotspur dat het zwaar was, maar dat hij er wel van heeft genoten.

“Het was een goede ervaring”, blikt Son terug. “Ik kan niet over alles praten, maar ik heb er erg van genoten. Die gasten waren aardig. De drie weken waren zwaar, maar ik heb geprobeerd ervan te genieten. Ik weet niet hoe andere mensen het hebben ervaren, maar ik vond het drie lange weken. Uiteindelijk het was een goede ervaring.” Son zat in een ‘team’ met tien anderen. “We hebben elkaar constant geholpen. Dat was fantastisch. Op de eerste en tweede dag van de dienstplicht durfden ze niet met me te praten, maar aan het einde maakten we allemaal grappen en waren we blij om bij elkaar te zijn.”

De Zuid-Koreaan kijkt uit naar de herstart van de Premier League. “Ik werk erg hard en bijna weer op mijn maximale niveau. Sissoko, Kane en Bergwijn zijn terug fit. Iedereen wil weer voetballen en is weer gemotiveerd.”