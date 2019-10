Solskjaer heeft langetermijnplan met Man United: “Zou Lukaku en Sanchez nog altijd niet willen houden” MGL

17 oktober 2019

13u28 0 Premier League Ondanks een ontgoochelende twaalfde plaats in de Premier League en de slappe prestaties van Manchester United heeft coach Ole Gunnar Solskjaer geen garanties van het bestuur nodig over zijn toekomst. “Alle gesprekken die ik had met de eigenaars gingen over het driejarig contract dat ik heb. We plannen op de lange termijn”, verklaarde de Noor donderdag aan Gary Neville in een interview voor Sky Sports, drie dagen voor de thuismatch tegen koploper Liverpool.

Manchester United staat slechts twee punten boven de degradatiezone na de 1-0 nederlaag tegen Newcastle vlak voor de interlandpauze. ManU telt al 15 punten minder dan het nog foutloze Liverpool, dat zondag een uitgelezen kans heeft om voor het eerst sinds 2009 te winnen op Old Trafford.

De Mancunians gaven afgelopen zomer 167,5 miljoen euro uit om centrale verdediger Harry Maguire, rechtsachter Aaron Wan-Bissaka en middenvelder Daniel James aan te trekken, vooralsnog zonder het gewenste resultaat. Ervaren spelers als Romelu Lukaku en Alexis Sanchez, nu bij Inter Milaan, vertrokken dan weer.

Geen spijt van verkoop Lukaku

“In bepaalde wedstrijden zouden we enkele extra spelers met ervaring kunnen gebruiken”, zei Solskjaer. “Alexis en Rom zijn doelpuntenmakers en goede spelers, maar we hebben nu eenmaal die beslissingen gemaakt, en het waren de juiste beslissingen. Je mag dat alleen maar op die manier bekijken. Alle spelers willen alles geven voor de club en het shirt. (...) We weten dat de resultaten onder de verwachtingen blijven, maar ik zou de spelers die we verkocht hebben nog altijd niet willen houden.”

Geld is er

Solskjaer verwacht dat de club nog flink zal investeren in de wintermercato. “Afgelopen zomer hebben we enkele spelers bekeken, en we waren bij sommigen dicht bij een deal maar uiteindelijk bleken ze niet de juiste spelers. Het geld is er om ons te versterken in januari en volgende zomer”, besloot de voormalige aanvaller van de Red Devils.

Allegri?

De slechte resultaten van Solksjaer zorgen er natuurlijk voor dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. De Italiaanse succescoach Massimiliano Allegri wordt in de Britse pers nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Mancunians. Allegri coachte in het verleden al AC Milan (2010-2014) en Juventus (2014-2019). Bij Juventus won Allegri heel wat prijzen. Volgens de Britse krant The Daily Mail zou hij zelfs al Engels aan het leren zijn om aan de slag te kunnen in de Premier League.