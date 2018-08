Smile! Sarri ziet vrolijke Hazard, maar hakte aanvoerdersknoop nog niet door Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 1 Premier League De aanvoerdersband tegen Lyon was voorlopig eenmalig. Eden Hazard (27) is een kandidaat- starter tegen Huddersfield, maar Cesar Azpilicueta leidt zijn ploeg zaterdagmiddag het veld op. "Het is geen finale beslissing", zegt Maurizio Sarri, die de deur openhoudt voor Hazard. "Hij is gelukkig hier."

"Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen." Aan iedereen die hij zien kon. Daarop volgde een luide lach. Typisch Eden Hazard, een jongen die gelukkig in het leven staat, zelfs al hield Chelsea een droomtransfer naar Real Madrid tegen. Een ontgoocheling die hij niet meebrengt naar het werk. Net als gisteren zagen ze op het oefencomplex in Cobham de voorbije dagen een vrolijke Hazard. Mokken zit niet in zijn karakter. Donderdag stond hij dansend en bekketrekkend onder de spotlights voor de officiële foto- en videoshoot van de Premier League.

"Er is geen probleem Hazard", herhaalde coach Sarri vanmiddag. Hij had dat dinsdag al eens gezegd, maar in Engeland stellen ze dezelfde vraag graag nog een keer opnieuw - ze zal nog wel eens passeren. "Ik heb Eden drie tot vier keer gesproken. Over vanalles. Hij vertelde me nooit iets over een transfer, dus ik denk dat hij blij is dat hier blijft. Ik denk dat het onmogelijk is dat hij nu nog vertrekt - ook al is de markt elders open."

300 matchen

Toen CEO Marina Granovskaia Hazard een week geleden inlichtte dat een transfer naar Real niet door zou gaan, legde hij zich daarbij neer. Hij had geen zin om een onmogelijke deal te forceren - vanaf het eerste informele contact tussen Real en Chelsea, hield zijn club de deur dicht voor onderhandelingen. De Engelse club hoopt hem met en megacontract - meer dan 350.000 euro bruto per week - te paaien, maar als hij slim is, houdt hij de onderhandelingen nog even af. Zijn overeenkomst lopen binnen minder dan twee jaar af. Hij kan nu druk zetten.

In de huidige spelerskern is Hazard de speler met de meeste officiële wedstrijden achter zijn naam - 300. Maurizio Sarri gunde hem dinsdag in de oefenmatch tegen Lyon even de kapiteinsband, maar zaterdag op Huddersfield voert Cesar Azpilicueta het team aan. Sarri: "Ik denk Azpi, maar dat is geen finale beslissing. Ik wil de spelers eerst goed leren kennen. Ook als mens. Dan, wanneer ik een duidelijk idee heb, zal ik de knoop doorhakken."