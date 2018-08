Simon Mignolet spreekt over de zure promotie: moet hij tegen zijn zin bij Liverpool blijven? Kristof Terreur in Engeland

26 augustus 2018

07u59

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Een zure promotie. Simon Mignolet (30) is na het vertrek van Loris Karius opnieuw tweede keeper bij Liverpool, maar dat verandert niks voor de Limburger: “Ik wil spelen.” Een duidelijke boodschap. Hij wil nog altijd weg.

Liever vandaag dan morgen wil hij een oplossing voor zijn situatie. Op Melwood, het oefencomplex van Liverpool, hoor je niemand klagen over de professionaliteit en trainingsijver van Simon Mignolet, maar dat hij niet de meest gelukkige speler in de kern is, behoeft geen tekening. Dat hij tegen zijn zin toch moet blijven, is een nieuwe teleurstelling nadat hij vorig seizoen zijn status als nummer één verloor. Coach Jurgen Klopp degradeerde hem in januari tot tweede doelman ten voordele van zijn landgenoot Loris Karius, die ondanks een aardige start als titularis in de Champions League helemaal het noorden verloor. Na nieuw blunderwerk van Karius in de voorbereiding betaalde Liverpool uiteindelijk 73 miljoen euro voor Alisson Becker, de Braziliaanse nummer een. Mignolet tuimelde in de pikorde naar plaats drie en hoopte dat hij een vrijgeleide zou krijgen om te vertrekken. Uiteindelijk kreeg Karius zijn transfer, een uitleenbeurt van twee jaar aan Besiktas, en promoveerde Mignolet weer naar eerste stand-in. Een zure promotie. Op veel speelminuten zal hij tot januari niet moeten rekenen. Met een boei zit hij gekluisterd aan de bank, met een trainer die hem niet helemaal naar waarde schat. “Die transfer van Karius verandert niks voor mij”, zegt Mignolet. “Ik ben altijd duidelijk geweest: ik wil spelen. Nummer twee of nummer drie maakt mij weinig uit. Speelminuten zijn het belangrijkste. Er is mij niks verteld na het vertrek van Loris. Ik weet dus niet hoe het met mijn toekomst bij Liverpool zit. We zullen wel zien wat er deze week nog gebeurt.”

Mignolet had deze zomer meerdere opties om te vertrekken. Er liepen gesprekken met Napoli, Besiktas en Fenerbahce informeerden. Ook enkele Premier Leagueclubs polsten naar de voorwaarden, maar Liverpool wilde niet weten van een verhuur. Enkel van een verkoop voor meer dan 12 miljoen euro. Een bedrag waarmee de club een nochtans overbodige keeper wellicht de markt uit prees. Dat Karius wel op huurbasis mocht beschikken, steekt. Mignolet: “Ik vind het bizar dat Karius wel uitgeleend wordt, terwijl ik ook opties had om uitgeleend te worden. Maar om een of andere reden was dat niet mogelijk. Een keeper die vorig jaar de voorkeur kreeg op mij mag dan wel op huurbasis vertrekken. Vreemd.”

De internationale transfermarkt sluit vrijdag. Vijf dagen heeft agent Nico Vaesen om nog een oplossing te vinden, maar bij Liverpool klinkt het dat ze Mignolet niet meer willen laten gaan. De club kan geen andere doelman meer aantrekken - in Engeland lag de deadline voor inkomende transfers op 9 augustus. The Reds zullen af moeten wegen wat de meerwaarde is om een speler tegen zijn zin te houden. Een die zijn trainer gerust een jaar in de tribune wilde zetten.

Mignolet ligt nog drie jaar onder contract op Anfield. Hij tekende in 2016 een nieuwe deal, op een moment dat hij nog onbetwist titularis was en Klopp de complimenten niet schuwde.