Simon Mignolet feliciteert ex-ploegmaats: "Een verdiende titel"

25 juni 2020

23u10

Ook een gelukkige Simon Mignolet (32). De doelman van Club Brugge speelde tussen 2013 en 2019 meer dan 200 wedstrijden voor Liverpool. The Reds pakten vanavond - zonder zelf te spelen - hun eerste titel in 30 jaar

28 april 1990. Op die dag speelde Liverpool FC voor het laatst kampioen. Vanavond, 30 jaar na die triomf, is het dankzij de nederlaag van eerste achtervolger Manchester City eindelijk weer van dat. “Ik hoop uit het diepste van mijn hart dat het dit jaar wel prijs is”, vertelde Mignolet vóór de match aan VTM Nieuws. Zijn wens werd vervuld.

“Ik denk dat de Champions League-winst van vorig seizoen ervoor gezorgd heeft dat er veel vertrouwen in de groep zit”, verklaart Mignolet de heerschappij van Liverpool dit seizoen. “Eens je een trofee wint, dan volgen de andere prijzen iets gemakkelijker. Ze hebben verder gebouwd op wat er neergezet is vorig jaar."

Of Mignolet nog veel contact heeft met zijn ex-ploegmaats van Liverpool, waaronder ook Rode Duivel Divock Origi? “Via sociale media sta ik ermee in contact, ja. Dus proficiat voor de titel in de Premier League die dit jaar zeker en vast verdiend is.”

