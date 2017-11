Simon Mignolet: eerste Belg die aanvoerdersband draagt bij Liverpool Ook deze Rode Duivels waren ooit kapitein Kristof Terreur

Hij voegde zich in een mooi rijtje met legendarische namen als Kenny Dalglish, Phil Thompson, Graeme Souness, Alan Hansen, Ian Rush, Jamie Rednapp, Sami Hyypia en Steven Gerrard. Door de blessure van Jordan Henderson droeg Simon Mignolet voor het eerst de kapiteinsband bij Liverpool. Als eerste Belg ooit - een hele eer. Mignolet is wel niet de enige Rode Duivel die aanvoerder was bij zijn Engelse ploeg een overzicht.

What an honour to lead @LFC out with a victory!! Great way to go on international duty! #proud #YNWA #LFC 🔴💪 pic.twitter.com/2HtNWiyzXb Simon Mignolet(@ SMignolet) link

Thomas Vermaelen (Arsenal)

Photo News

Thomas Vermaelen was tussen 2012 en 2014 twee jaar aanvoerder van Arsenal. Op Wembley mocht hij onder andere de FA Cup in de lucht steken.

Vincent Kompany (Manchester City)

AFP

Vincent Kompany was in 2012 de eerste Belg die als aanvoerder de Premier Leaguebeker de lucht in mocht steken. Is sinds zijn 25ste de leider bij Manchester City en deelt ondans de vele blessures nog altijd de lakens uit in de kleedkamer. City's meest succesvolle captain ooit met twee titels, een FA Cup en twee League Cups.

Jan Vertonghen (Tottenham)

Photo News

Harry Kane en doelman Hugo Lloris staan boven hem in de pikorde, maar toch mocht Jan Vertonghen toch al een aantal keer de aanvoerdersband dragen bij Tottenham.

Marouane Fellaini (Manchester United)

Getty Images

De eerste Belg ooit met de aanvoerdersband bij Manchester United. Marouane Fellaini was in het voorjaar captain voor een dag bij de Mancunians. Jose Mourinho gunde hem die eer, omdat hij op dat moment de meest ervaren speler in zijn kern was.

Kevin De Bruyne (Manchester City)

ANP

Bij Manchester City is hij de vijfde in rij achter Vincent Kompany, David Silva, Fernandinho en Sergio Agüero. Toch mocht 'Captain Kev' in september op Feyenoord een kwartiertje de band dragen.

Andere Liverpool-aanvoerders

Photo News Steven Gerrard

REUTERS Sami Hyypia