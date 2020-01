Sergio Agüero is twee records rijker: “Had niet verwacht zoveel te scoren in Premier League” ABD

13 januari 2020

11u09

Sergio Agüero (31) is twee records rijker. De Argentijnse spits van Manchester City maakte in de 1-6-overwinning tegen Aston Villa zijn twaalfde Premier League-hattrick uit zijn carrière. Daarmee neemt hij het record van Alan Shearer over. En de ploegmaat van Kevin De Bruyne laat met 177 doelpunten ook Thierry Henry achter zich als de best scorende buitenlandse spits ooit in de Premier League. “Ik ben heel blij met mijn records”, vertelt Agüero. “Ik wil mijn ploegmaats bedanken. Ik geniet van het moment en de goals. Of ik ooit had verwacht dat ik zo veel zou scoren in de Premier League? Helemaal niet, want dit is een moeilijke competitie.”

De beste goals van Agüero in 2019: