Sensatie in Manchester: De Bruyne buigt hoofd voor Leicester-Belgen na hattrick Vardy en goal Tielemans

27 september 2020

19u14 4 Manchester City MCI MCI 2 einde 5 LEI LEI Leicester City Premier League Droomzondag voor Tielemans, Castagne en Praet. Kevin De Bruyne en zijn City in hun eigen fort klein gekregen. En hoe: 2-5, na een hattrick van Vardy. Ook Maddison en Tielemans deelden in het feestje. 'KDB’ maakte een bijwijlen gedesillusioneerde indruk. De alarmbellen gaan nu al af in het Etihad.

En zeggen dat het na vier minuten 1-0 stond. Mahrez kreeg de afvallende bal na een corner van De Bruyne voor de voeten en knalde heerlijk raak. Wie dan gokte op 2-5, is nu rijk. Want wat volgde, was opnieuw een horrorshow van de City-defensie. Nog steeds zo fragiel, ook na de komst van de Nederlander Nathan Aké voor zo’n slordige vijftig miljoen euro van Bournemouth. Maar liefst drie keer te kijk gezet met telkens een strafschop tot gevolg. Walker, Garcia en Mendy de boosdoeners. Positioneel in de blauwe hemden gezet. Guardiola keek het met ongeloof aan.

De Bruyne liep er steeds wat meer gedesillusioneerd bij. Ook hij beseft nu al dat City met deze nauwelijks versterkte ploeg opnieuw tekort zal komen in de strijd met Liverpool, wel nog gericht versterkt, om de titel. Om van eindelijk glorie in de Champions League nog maar te zwijgen. Zijn ploegmaats blijven dezelfde fouten maken. In de tweede helft liep ook zijn ideeëntrommel leeg. Slaan de eigenaars uit de Emiraten nog toe in de slotdagen van de mercato? De Portugese verdediger Ruben Dias wordt eerstdaags in Manchester verwacht. Van Benfica voor 71 miljoen euro - het mag nog steeds wat kosten.

Penalty’s en veel ruimte in de rug van de defensie: dat moet je Jamie Vardy niet geven. 33 inmiddels, maar nog steeds met de snelheid van een prille twintiger en een honger voor goals die niet gestild geraakt. De 1-2 was om duimen en vingers van af te likken. Een goal van half Belgische makelij. Tielemans, erg sterke match, die Castagne met een precisiebal de achterlijn deed halen. Met een heerlijke hakbal rondde Vardy de voorzet van Castagne af.

En ook Tielemans mocht delen in het feest. Nadat Vardy naar de kant was, mocht hij penalty nummer drie omzetten. Daartussen had ook de voor Praet ingevallen Maddison met een heerlijke knal Leicester het delirium bezorgd. De Foxes en zijn Belgen met de perfecte start: 9 op 9. City, dat zijn eerste match bij de Wolves wel won, opnieuw met zijn tekortkomingen geconfronteerd.

Verdraaide knie Praet

Het enige slechte nieuws voor Leicester City na de triomf op Man City: de verdraaide knie van Dennis Praet. Scans moeten uitwijzen hoelang hij aan de kant staat. Op het eerste gevoel valt de schade nog mee. Toch hoopt Dennis Praet dat onderzoeken de eerste diagnose bevestigen. De Rode Duivel moest in de tweede helft hinkend naar de kant.

Een blessure komt altijd ongelegen. Nog meer voor Praet. Net nu hij een bepalende basisspeler leek te zijn geworden na een moeilijk eerste jaar, valt hij uit. Verkeerde kwetsuur, verkeerd moment? Vervanger James Maddison, pas terug uit blessure, knalde er eentje in enig in de bovenhoek. Zijn concurrent staat klaar om zijn plaats in te nemen.

The Foxes pronken met een knappe 9 op 9. Met naast sluipschutter Jamie Vardy een grote inbreng van zijn Belgen. Castagne is in zijn drie matchen voor Leicester beslissend geweest – binnenkomer met 1 goal en twee assists. Tielemans heeft zichzelf in een meer een dienende rol teruggevonden. Met zijn strafschop zorgde hij voor een unicum: de eerste nederlaag met vijf tegengoals voor een Guardiola-team.

