Sean Dyche verlengt contract als coach tot 2022 bij club van Steven Defour

23 januari 2018

Sean Dyche (46) heeft zijn contract bij Burnley, de club van Steven Defour, met 4,5 jaar verlengd tot en met medio 2022. Dyche is sinds oktober 2012 werkzaam bij Burnley. Hij wist twee keer de promotie met de 'Clarets' af te dwingen. Afgelopen seizoen slaagde hij er in om Burnley in de Premier League te houden. Dit seizoen draait zijn ploeg goed mee met een achtste plaats in de rangschikking.

"Ik ben nog jong in de wereld van de managers. Maar ik leer nog steeds en verbeter mezelf nog steeds. Ik denk dat ik hier op de juiste plek ben", aldus Dyche op de website van Burnley. "Ik heb hier naar mijn zin. Er moet nog veel werk worden gedaan, maar daar heb ik ook heel veel zin in."