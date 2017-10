Scorende Depoitre zegeviert tegen Lukaku, De Bruyne krikt assistteller nog wat op Kristof Terreur

Bron: HLNinEngeland 0 Getty Images Premier League Niet Romelu Lukaku, goed voor een knappe assist, maar een andere Belg triomfeerde in het John Smith's Stadium in Huddersfield: Laurent Depoitre. Hij strafte geklungel van Unitedverdediger Lindelöf genadeloos af. De promovendus diende Man United zijn eerste nederlaag van deze competitie toe (2-1). Stadsgenoot Manchester City staat ondertussen vijf punten los. Kevin De Bruyne krikte tegen Burnley de assistteller nog wat op: zijn achtste in negen matchen. Schepper.

Zou Jose Mourinho weer over blessures klagen? Pogba is hij al een tijdje kwijt. Fellaini is nog niet fit. En vanmiddag viel met Phil Jones zijn beste verdediger vroeg in de match uit. Geen tien minuten later lag United in de touwen. Mata lag aan de basis van het eerste tegendoelpunt van Mooy, maar Lindelöf, de vervanger van Jones, had beter kunnen doen. Vervolgens schatte de Zweed een lange bal volledig verkeerd in. Laurent Depoitre, nochtans geen Usain Bolt, dook in zijn rug en trapte zijn tweede van deze competitie binnen. Met voorsprong zijn grootste gloriemoment sinds zijn overstap naar Huddersfield deze zomer. Een doelpunt op het juiste moment ook. Mounié, eerste keus in de spits, is weer fit en klopt aan. Wellicht stelde Depoitre een verwijzing naar de bank met minstens een weekje uit. Laat hem dus maar juichen.

Het regende en waaide in Huddersfield, maar Mourinho was de grootste donderwolk. Ontevreden over het gestuntel: tot voor vandaag had United amper goals geslikt. United kreeg na rust de scheve situatie niet meer rechtgetrokken. Ook Romelu Lukaku niet. Het moet soms frustrerend zijn, voorin, als je team amper kansen voor je creëert - de aanvoer is weggevallen. Aan de spits, al drie matchen droog, alleen ligt het niet. Hij forceerde dan maar zelf een de aansluitingstreffer voor maatje Rashford. Sterke actie, knappe voorzet. Op dat moment had City Burnley al uitgeteld. De kloof is gemaakt. City staat vijf punten los. United is niet meer ongeslagen.

Het 'Shark team'. Het koosnaampje komt van Benjamin Mendy. De geblesseerde linksachter van de Citizens doopte de machine City de haaienploeg. Sindsdien vliegen de 'shark emoji's' in het rond op de sociale media en peuzelde het team van Pep Guardiola de ene tegenstander na de andere op. Slachtoffer met dienst, deze middag: Burnley. 'The Clarets', met Steven Defour als een van zijn bijters op het middenveld, is een van de moeilijkst te bespelen teams in de Premier League. Met dank aan de straffe organisatiekwaliteiten en de discipline die zijn coach, Sean Dyche, erin heeft geslepen.

De beste ploeg uit de Premier League beet lang de tanden stuk. Zelfs na de 1-0 van Agüero vanop de stip, een twijfelachtige strafschop. Bernardo Silva ging wel heel gewillig neer. Ook man-in-vorm De Bruyne vond moeilijk zijn draai. Ploegmaats liepen niet waar hij dat wou. Enkele voorzetten en passes vlogen te ver, hij leed een aantal keer balverlies. Zou de strakke bries die door het Etihad Stadion waaide er iets mee te maken hebben gehad - guur weertje? Na rust kreeg het 'Shark team' Burnley dan toch onder water getrokken. City ging domineren, vanop zijn postje net voor de middenlijn begon De Bruyne te regisseren. De ene pass na de andere. Otamendi bracht de verlossing op een gemeten corner van Sané. Defour stond erbij aan de paal, keek ernaar en trapte over de bal. Match gespeeld.

De Bruyne lanceerde vervolgens met een klassepass, zoals hij die trapt, Leroy Sané. Opnieuw een assist erbij voor KDB, ondanks een doordeweekse match. Zijn 69ste in competitiematch sinds hij in 2012 naar het buitenland trok, zijn 8ste in 9 matchen voor City. Het rijtje stats achter zijn naam sinds begin september oogt indrukwekkend.

