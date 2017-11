Scorende De Bruyne viert na goal in 96ste minuut en ook Chelsea doet het zuinig, maar alle ogen waren gericht op deze wereldgoal van Rooney Redactie

23u48

Bron: Belga 1 Action Images via Reuters Premier League Manchester City heeft vanavond zijn twaalfde opeenvolgende competitiezege geboekt. De Citizens moesten tegen Southampton tot de slotminuut wachten om de 2-1 zege veilig te stellen.

Kevin De Bruyne (47.) opende in het Etihad Stadium de score. Zijn voorzet werd door niemand nog aangeraakt en belandde zomaar in doel. Een kwartier voor tijd klom Southampton op gelijke hoogte. Oriol Romeu (75.) rondde knap voorbereidend werk van Sofiane Boufal af. Een puntendeling leek in de maak tot Raheem Sterling in de slotminuut zijn duivels ontbond. KDB ontweek een tackle en duwde het leer in extremis door naar Sterling, die met veel gevoel de bal in de winkelhaak plaatste. Naast De Bruyne, die met een treffer en een assist opnieuw van goudwaarde was voor de Citizens, maakte ook Vincent Kompany het duel vol.

AFP

Krappe zege Chelsea

Ook Chelsea hield op de midweekspeeldag de punten thuis. Tegen Swansea kopte Antonio Rüdiger het enige doelpunt tegen de netten (1-0). Thibault Courtois stond tussen de palen, Eden Hazard startte op de bank. De aanvoerder van de Rode Duivels kwam in minuut 80 op het veld.

AFP

Liverpool overtuigt in Stoke: 0-3

Liverpool ging met 0-3 winnen op het veld van Stoke City. Van onder de dwarsligger zag Simon Mignolet hoe zijn ploegmaats Sadio Mane (17.) en Mohammed Salah (77. en 83.) het verschil maakten voor de Reds.

Photo News

Arsenal haalt nog eens ouderwets uit

Arsenal maakte voor eigen publiek met 5-0 brandhout van promovendus Huddersfiel Town. Laurent Depoitre mocht het slotkwartier volmaken voor de bezoekers. Alexandre Lacazette (3.), Olivier Giroud (68. en 87.), Alexis Sanchez (69.) en Mesut Özil (72.) scoorden.

Photo News

Rooney grote man bij Everton met hattrick én wereldgoal

Zonder Kevin Mirallas boekte Everton zijn vierde competitiezege. Wayne Rooney was met een hattrick de uitblinker bij de Toffees, vooral met zijn derde doelpunt deed hij de monden openvallen. Met een heerlijke goal vanop zijn eigen helft toonde hij zijn uitzonderlijke klasse. Everton won de kelderkraker tegen West Ham United met 4-0. Sam Allardyce, die weldra de trainer wordt van de Toffees, keek toe vanuit de tribunes.

Hattrick-held @WayneRooney met een wereldgoal! 😲⚽ pic.twitter.com/H9QcgKOALv Play Sports(@ playsports) link

Photo News

Defour en Burnley vieren

Burnley keerde met de volle buit terug uit Bournemouth. Steven Defour speelde 75 minuten mee bij de bezoekers, die via Chris Wood (37.) en Robert Brady (65.) op een dubbele voorsprong kwamen. De aansluitingstreffer van Joshua King leverde Bournemouth geen punten meer op.

Photo News