Schoenenruzie van 2,4 miljoen euro: Fellaini sleept ex-sponsor New Balance voor Hooggerechtshof Kristof Terreur

11u57

Bron: Het Laatste Nieuws 36 Photo News

Ze zijn bereid het hard te spelen. Marouane Fellaini (29) en de Amerikaanse sportfirma New Balance staan in een Londense rechtbank lijnrecht tegenover mekaar. De Rode Duivel claimt 2,4 miljoen euro van zijn vorige schoensponsor. Een contractueel dispuut met de kwaliteit van de schoenen als deelaspect.

Fellaini is niet het type dat zomaar over zich heen laat lopen. Hij sleept New Balance, zijn vroegere schoensponsor, voor het Hooggerechtshof in Londen. De zaak is nog niet gepleit, maar de advocaten hebben wel de eerste documenten naar de rechtbank gestuurd. Fellaini eist 2,4 miljoen euro van de Amerikaanse sportgigant na een contractueel dispuut: in 2016, na drie jaar, werd de overeenkomst - per jaar zo'n 680.000 euro waard - beëindigd. De kwaliteit van de voetbalschoenen van New Balance is slechts een deel van de aanklacht, niet de voornaamste drijfveer waarvoor hij die grote som eist. In de dagvaarding wordt vermeld dat de materiaalman de schoenen moest stomen en uitrekken alvorens ze perfect pasten. De Duivel beweert ook dat ze zijn voeten aanzienlijk hebben beschadigd en dat hij dat meermaals heeft aangekaart bij New Balance. Zijn advocaten halen ook een verlies aan spelplezier, fysieke ongemakken en een negatieve impact op zijn prestaties aan.

New @nbfootball #Visaro boots arrived today! Een foto die is geplaatst door Marouane Fellaini (@fellaini) op 19 feb 2016 om 20:21 CET

Kompany en Januzaj

New Balance countert dat. Onder meer met een claim dat Fellaini een type schoen ooit 'perfect' noemde en meteen twaalf paar bestelde. "Onze firma zal zich tot het uiterste verdedigen", laat de schoenenfabrikant in een statement weten. "Het bedrijf heeft een jarenlange traditie in het maken van uitstekende schoenen voor atleten over de hele wereld. Het is ervan overtuigd op de juiste manier te hebben gehandeld en is Mr. Fellaini dankbaar voor het verstrekken van diensten in het verleden." Ondertussen voetbalt die alweer een jaar op Nikes.

New Balance, op dat moment een nieuwe speler in het voetbal, stortte zich in 2013 met enorme budgetten op de Engelse markt. Hun doel: naam maken met bekende Premier Leaguespelers en zo de concurrentie aangaan met grootspelers Nike, Adidas en Puma. Naast Fellaini maakten snel drie andere Belgen de overstap: Vincent Kompany, Adnan Januzaj en Kevin Mirallas. Op dit moment ligt enkel die laatste nog onder contract bij 'NB'. Januzaj koos snel opnieuw voor Nike, omdat hij niet tevreden was over de kwaliteit van de schoenen. Kompany beëindigde in 2016 zijn contract met de Amerikanen - hij kreeg er tussen 650.000 en 750.000 euro per jaar, op dat moment de duurste sponsorovereenkomst voor een Belgische atleet. Een oorzakelijk verband is er nooit gevonden, maar vlak na de overstap sukkelde de aanvoerder van Man City in een vicieuze cirkel van kuitblessures. Inmiddels speelt Kompany weer op Adidas.

Ondertussen wacht Fellaini nog altijd op een doorbraak in de contractbesprekingen met Man United. Zijn overeenkomst loopt eind dit seizoen af, maar Jose Mourinho heeft bij zijn bestuur aangedrongen dat open te breken. Besiktas schreeuwt van de daken dat Fellaini een target is in januari, maar voor United is een transfer dan onbespreekbaar. Turkse clubs goochelen wel vaker met grote namen om de supporters te sussen. Het valt nog af te wachten of het tot een concreet bod en onderhandelingen komt. Fellaini zelf wacht rustig af. Hij focust zich op zijn voetbal.