Schandaal bij Chelsea schokt voetbalwereld: "Rot op naar Afrika of ga omaatjes bestelen" Glenn Van Snick

16u31

Bron: The Guardian, De Telegraaf 4 Photograph: Neal Simpson/Empics Sport Graham Rix en Gwyn William Premier League Een racistisch schandaal bij topclub Chelsea zet de voetbalwereld in rep en roer. Drie Afrikaanse ex-voetballers die in de jaren 90 dienst uitmaakten van de jeugdopleiding van de Blues, hebben klacht ingediend wegens gruwelijk racisme. Ze stellen dat elke gekleurde voetballer stevig werd aangepakt - zowel verbaal als fysisch- door twee trainers van weleer. Eigenaar Roman Abramovich tilt zwaar aan de zaak en ook de Engelse voetbalbond FA stelde reeds een onderzoek in.

Hoofd jeugdopleidingen Gwyn Williams en trainer Graham Rix zijn de twee namen die in de zaak naar voren komen. Aangezien Williams voor meer dan 25 jaar een prominente rol speelde bij de Engelse topclub, voelt Chelsea zich genoodzaakt om de aantijgingen zeer serieus te nemen én zorgt de hele hetze dat de voetbalwereld op haar grondvesten davert. Des te meer omdat een van de spelers meermaals bescherming zocht bij de voetbalbond, maar geen gehoor kreeg.

Omaatjes beroven

De twee trainers worden bestempeld als 'hevig racistisch.' "Het begon al toen we 12 en 13 jaar waren en net in de opleiding van Chelsea zaten", verklaart een van de jeugdspelers in de rapporten. "Elke dag werden we op een verschrikkelijke manier aangesproken. Als ik in de kleedkamer kwam, zei hij: Daar hebben we de fucking blackies. Fucking rubberen lippen. Kijk eens naar hun fucking grote neuzen. Zwarte klootzak. Ben je weer auto’s gaan stelen? Zou je niet beter oprotten naar Afrika of omaatjes bestelen? En raap je lip op, want het sleept over de vloer."

De getuige, die intussen gestopt is met voetballen, stelt dat hij zichzelf machteloos voelde. Reageren had geen zin, want Williams was de baas en kon elke speler zomaar uit de opleiding zetten. "Ik voelde me vernederd. Wat ik toen heb meegemaakt, draag ik nu nog steeds mee als volwassene. Ik sleepte mezelf naar het trainingsveld, hopend dat de dag zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Ik was minderjarig, ik wist helemaal niet wat te doen."

Ex-Chelsea staff Graham Rix and Gwyn Williams deny bullying and racism claims https://t.co/wpCLloOLJe pic.twitter.com/DnoFft5Ppj JuicyLinks(@ juicy_links) link

"Ik doe wat ik wil"

Maar er was zoveel meer dan de verbale racistische opmerkingen. Ook fysiek kregen de donkere jongens het hard te verduren. Zo zou Rix een beker hete koffie in het gezicht van een van de jongeren hebben gegooid, hen aanmanen om zijn kantoor schoon te maken of zijn schoenen te poetsen en opzettelijk een bal hard in de gezichten van de Afrikanen hebben getrapt.

Op een gegeven moment kreeg een speler het verwijt dat "hij moet stoppen met seks te hebben met blanke meisjes'", waarna diens geduld bijna op was. "Op dat moment wilde ik echt uithalen naar Rix en hem doden, ik was het beu", verklaart het slachtoffer nu. "Maar ik zag het al voor mij. Zwarte speler, 1.85 meter, slaat blanke coach neer. Dan is je carrière meteen over. Dus ik moest me inhouden."

De Britse krant 'The Guardian' onthult ook dat Chelsea in het bezit is van een juridische brief waarin staat dat Rix volgens de speler zou hebben gezegd: "Ik doe wat ik wil en als ik zin heb in ‘a bit of black’ dan krijg ik dat ook." Daarna zou hij de speler in zijn kruis hebben getrapt, waarna die kermend van de pijn neerzeeg.

REUTERS

Grondig onderzoek

Williams en Rix - die voor de onthutsende feiten als trainer al een jaar gevangenisstraf kreeg wegens gemeenschap met minderjarige meisjes maar na zijn straf meteen weer bij de club aan de slag kon als coach - weigeren voorlopig elk commentaar. Sinds een aantal jaar zijn zij niet meer in loondienst van de club.

Chelsea reageerde wel: "We nemen aantijgingen van deze aard uitermate serieus. We zijn vastbesloten om datgene te doen wat nodig is, de getroffenen volledig te steunen en de autoriteiten te helpen in hun onderzoek", aldus de club in een officiële verklaring. De politie geeft echter aan dat ze op dit moment nog bitterweinig kunnen doen, maar eigenaar Roman Abramovich - ook al vond het racisme en fysiek geweld plaats vóór hij de club kocht - wil dat de zaak ten gronde wordt bestudeerd. De kwestie zou immers voor heel wat imagoschade kunnen zorgen.

getty Chelsea-baas Roman Abramovich.