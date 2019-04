Schaarsgeklede danseressen zorgen voor controverse op uitreiking ‘Speler van het Jaar’ in Premier League TV

30 april 2019

11u50

Bron: Daily Mail 0 Premier Leaugue De Professional Footballers Association (PFA) wordt beschuldigd van seksisme, omdat schaars geklede achtergronddanseressen afgelopen zondag tijdens een muziekact van ‘The Mannor’ op een prijsuitreiking hebben opgetreden.

Ieder jaar vindt in het Londense Grosvenor House Hotel de uitreiking plaats van beste voetballer en voetbalster uit de Premier Leaugue. Zondag ging die eer bij de mannen naar Liverpoolverdediger Virgil van Dijk, bij de vrouwen ging Arsenal-spits Vivianne Miedema, ook afkomstig uit Nederland, met de prestigieuze prijs lopen.

Toen The Manor hun hit ‘Ibiza’ opvoerde, stonden er in de achtergrond vrouwen in witte badpakken te dansen. Een deel van de aanwezigen kon dat maar moeilijk appreciëren en vond het vrouwonvriendelijk, omdat het ingaat tegen de boodschap van seksuele gelijkheid die het voetbal probeert te promoten. “De voorzitter (Ben Purkiss) en de CEO (Gordon Taylor) spraken eerst sterke woorden uit op de PFA-Awards over racisme en diversiteit. Toch werd er tijdens de muziekact gekozen voor schaars geklede vrouwen op de achtergrond”, deelde Sky Sports-presentator Clare Tomlinson haar grieven via Twitter. Zij was trouwens de eerste vrouw die de prijsuitreiking mocht presenteren in 2007.

At The PFA Awards - some very strong messages about racism and diversity from the Chairman and Cheif Exec - and then they put on the scantily clad dancing girls.. 😞 Clare Tomlinson(@ Clare1744) link

“We wisten al langer dat er schijnheiligheid is in het voetbal”, tweette één van haar volgers of: “Ik heb geen mannelijke dansers gezien”, luidde verder commentaar.

“Ze houden ervan”

Een andere Twitteraar wist wel een verklaring voor de keuze van de danseressen, omdat hij zelf met één getrouwd is. “Ik ben getrouwd met een danseres en weet dat zij van het beroep houdt. Ze wordt er ook voor betaald. Dus als we alles in vraag gaan stellen bij vrouwen die hun brood verdienen door te doen wat ze graag doen, zijn we fout bezig.”

Maar dat was niet het enige dat voor opschudding zorgde. De organisatie, of graveur, slaagde er in om de naam van winnares Vivianne Miedema fout te spellen op haar award. ‘Vivienne’ stond er te lezen in plaats van ‘Vivianne’.

I’m married to a dancer, that’s there job, would you deprive these women of a living, the shortsightedness astounds me, dancers love dancing and they get paid for it, if seeing a woman earning a living doing something she loves is offensive we are truly lost. James of Suffolk(@ OldManHotspur) link