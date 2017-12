Sanchez gidst Arsenal naar zege tegen Benteke en co (2-3), 'Gunners' benen Tottenham bij op vijfde plaats TLB

22u54

Bron: Eigen berichtgeving 7 Action Images via Reuters Premier League Alexis Sanchez heeft in de Londense Derby tegen Crystal Palace nog maar eens getoond waarom Pep Guardiola er hem dolgraag bij wil hebben in het Etihad Stadium. De Chileen zorgde er bijna in zijn eentje voor dat Arsenal Selhurst Park vanavond niet met rode kaken moest verlaten. Met twee knappe goals hielp Sanchez de 'Gunners' aan een 2-3-zege tegen Benteke en co. Voor Palace komt er zo een einde aan een reeks van acht wedstrijden op een rij zonder nederlaag.

Arsenal klom in de Londense derby na 25 minuten op 0-1 nadat Mustafi een gekraakt voorzet/schot van Lacazette knap voorbij Speroni werkte. Het moeilijkste werk leek zo gedaan voor de mannen van Arsène Wenger, die vanavond voor de 810de keer op de bank zat en zo her record van Sir Alex Ferguson evenaarde. Maar toch moesten de 'Gunners' ook na rust nog flink aan de bak.

Townsend scoorde snel na rust immers de 1-1 en Arsenal had Alexis Sanchez nodig om weer een kloofje te slaan. Net voorbij het uur trof de Chileen raak met een pegel in de korte hoe en vier minuten later maakte hij er al 1-3 van. Zege binnen voor Arsenal, zo leek het. Maar met een kopbalgoal in minuut 89 maakte Tomkins het nog spannend. Maar verder dan die aansluitingstreffer kwamen de 'Eagles', waar Benteke de hele match speelde, uiteindelijk niet. In de stand is Arsenal zesde met 37 punten, het telt evenveel punten als nummer vijf Tottenham. Crystal Palace staat met achttien punten op de zestiende plaats, één punt boven de degradatiezone.

