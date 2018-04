Sánchez en Herrera houden hoop op troostprijs levend, Lukaku staat in zijn eerste grote finale Kristof Terreur op Wembley

21 april 2018

20u25

Bron: HLNinEngeland 2 Premier League Tweede seizoen, derde troostprijs voor José Mourinho? Manchester United staat in de finale van de FA Cup na winst tegen Tottenham. Duur en zeldzaam balverlies van Mousa Dembélé luidde de ommekeer in. Romelu Lukaku had onbewust een voet in de winnende treffer van Ander Herrera. ’t Wordt zijn eerste finale op Wembley.

Elke week duikt er op sociale media wel een statistiek op die benadrukt hoe sterk Mousa Dembélé is. Een ballerina met het lijf van een monster. Zo moeilijk van de bal te zetten door zijn verfijnde techniek in combinatie met zijn spieren. De smooth operator van Tottenham. Zaterdagavond verscheen er echter een ‘E’ in een rood bolletje achter zijn naam. Die van ‘error’, fout die tot een doelpunt leidt. Weinig spelers in de Premier League kregen voor mekaar wat Paul Pogba deed met Dembélé. Onze landgenoot probeerde aan de zijlijn, dicht bij de eigen zestien, weg te dribbelen. Verkeerde plaats, verkeerde moment. Pogba anticipeerde uitstekend – artiesten doorzien elkaars bewegingen sneller. Hij zette zijn lijf tegen dat van Dembélé en blufte hem af. Klein zetje, bal afsnoepen en vervolgens voorzetten – Dembélé duikelde tegen de grasmat. De cross van Pogba vloog met een boog over het hoofd van de springende Jan Vertonghen. Alexis Sánchez legde hem, voor de neus van de aanstormende Davies, tegen de touwen. Een doelpunt dat letterlijk uit de lucht viel, maar wel een dat Man United na een bibberstart weer hoop gaf. In minuut 24 werd de ommekeer ingezet.

Tottenham, onder leiding van Christian Eriksen en met een uitstekende Vertonghen, was nochtans zo goed begonnen. Druk naar voren, dreiging en een vroeg doelpunt. Davinson Sánchez, die achterin naast Vertonghen de voorkeur krijgt op Toby Alderweireld, pompte een lange bal naar voren. Linksachter Ashley Young was nergens te bespeuren, Paul Pogba sjokte achter Christian Eriksen aan. De Deense strateeg van Spurs moet je die ruimte niet geven. Hij zwiepte de bal voor doel. Dele Alli werkte koelbloedig af. Op Wembley begonnen er al stiekem te dromen van de eerste bekerfinale in 27 jaar. Niets van dat.

Net voorbij het uur was de match beslist. Romelu Lukaku had tot dan toe veel moeite om zich door te zetten, met Vertonghen in zijn nek, maar bij het doelpunt speelde hij zijn rol. Eerst won hij halvelings een luchtduel van Davinson Sánchez. Vervolgens zette hij Herrera onbewust op weg naar de winnende treffer. Alexis Sánchez legde breed, Lukaku plaatste zijn grote teen tegen de bal (een miscontrole?) en Herrera knalde hard voorbij Vorm. Achter de naam van Lukaku verscheen een ‘A’. Die van assist. Hij juichte in de armen van Alexis en bleef naar de bank wijzen. Beslissend met groot geluk. In de counter die erop volgde vergat hij de zege helemaal veiligstellen. Hij kapte en trapte door de benen van Vertonghen richting zijnet.

Tottenham kreeg de scheve situatie niet meer recht getrokken. Harry Kane, nog niet de oude na zijn enkelblessure, zat amper in de match. Eriksen kwam er met een knal die de paal likte nog het dichtste bij. De Spurs sneuvelen zo voor het tweede jaar op rij in de halve finale – weer geen prijs voor Pochettino en co. Na zes jaar bij Tottenham oogt ook de balans van Vertonghen en Dembéle maagdelijk: nul prijzen. Het weegt.

Mourinho stuurde in blessuretijd Marouane Fellaini nog de wei in, zijn favoriete breker. The Special One kan na een frustrerend seizoen in de schaduw van ongenaakbare kampioen Manchester City en de pijnlijke uitschakeling in de Champions League straks alsnog een prijs pakken. Zijn derde in twee jaar, na de League Cup en Europa League vorig jaar.

Op de knieën bedankte Lukaku eerst de Goden, vervolgens de fans. Voor hem wordt het op 19 mei op Wembley zijn eerste grote finale. Een FA Cup wil hij maar al te graag op zijn palmares.