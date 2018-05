Rwanda wordt nieuwe shirtsponsor van voetbalclub Arsenal bvb

23 mei 2018

15u46

Bron: Belga 1 Premier League Vanaf volgend seizoen wordt het Centraal-Afrikaanse Rwanda de shirtsponsor van de Londense voetbalclub Arsenal. Hoeveel Rwanda betaalt voor de deal, die voor drie jaar is afgesloten, is niet bekendgemaakt. Dat hebben de club en het land vandaag bekendgemaakt in een communiqué.

Arsenal en Rwanda treden daarmee in de voetsporen van FC Barcelona en Qatar en Atletico Madrid en Azerbeidzjan. Op de truitjes zal op de linkermouw "Visit Rwanda" te zien zijn: Rwanda hoopt zo meer toeristen en investeerders naar het land te lokken. Mensenrechtenorganisaties hebben al jaren kritiek op de harde hand waarmee president Paul Kagame het land leidt.

We’ll have a sleeve sponsor on our shirts from 2018/19 – we’re pleased to welcome our Official Tourism Partner, @visitrwanda_nowhttps://t.co/ruBw2nzLqR pic.twitter.com/wEOUeGsCNy Arsenal FC(@ Arsenal) link

Volgens commercieel directeur van Arsenal Vinai Venkatesham wordt het Arsenal-truitje "dagelijks 35 miljoen keer bekeken". Luchtvaartmaatschappij Emirates is de belangrijkste shirtsponsor van Arsenal, en betaalt elk seizoen 40 miljoen dollar. Die deal loopt volgend jaar af.

19de armste land ter wereld

Volgens het recentste internationaal klassement van de Wereldbank bedraagt het bnp per Rwandees 703 dollar. Het land is daarmee het 19e armste land ter wereld.

Behalve op de truitjes zal de slogan "Visit Rwanda" ook te zien zijn op de publiciteitspanelen in het stadion van de Gunners. Arsenal-spelers zullen ook naar Rwanda afreizen.

In 2017 reisden 1,3 miljoen mensen af naar Rwanda. Grootste attractie zijn de nationale parken (Akagera, Nyungwe en Volcanoes). In Volcanoes zijn, net zoals in Oeganda en Congo, gorilla's te zien. In Rwanda kost een toelating om gorilla's te spotten 1.500 dollar per persoon.

Kagame is een grote supporter van Arsenal, en had recent nog kritiek op de magere prijzenkast van de club. Vandaag maakte Arsenal ook bekend dat Unai Emery de opvolger wordt van Arsène Wenger.