Ruilt Thierry Henry na het WK de Rode Duivels in om Wenger op te volgen bij Arsenal? Hij zegt alvast geen neen Hans Op de Beeck

05 maart 2018

14u07 6 Premier League Met Arsenal gaat het dit seizoen van kwaad naar erger. Voor het eerst sinds 2002 vier opeenvolgende nederlagen op rij, het slechtste seizoen ooit in de 22 jaar onder Arsène Wenger. Na de 2-1-nederlaag bij Brighton luidt de vraag of er nog een 23ste seizoen komt harder dan ooit. De natte droom van de Arsenal-fans om Wenger op te volgen, is een andere Fransman: Thierry Henry, huidig T3 van de Rode Duivels die België straks mee naar WK-glorie moet leiden in Rusland. Bij Sky Sports antwoordt de gewezen spits op de vraag of hij interesse heeft in de post.

Dertien punten zijn de Gunners nu al verwijderd van een plaats in de top vier, die recht geeft op Champions League. De 'Arsene Out'-brigade in het Emirates is nog nooit zo talrijk geweest, in die mate dat het er niet op lijkt of maar wanneer Wenger het loodje legt. Net dat laatste is voor Thierry Henry (40), gewezen spits van de Noord-Londense club, van cruciaal belang. "Kijk, ik ben een competitiebeest en ik ben er de man niet naar om een uitdaging uit de weg te gaan. Maar ik vind wel dat Wenger zelf het laatste woord over zijn toekomst op Arsenal moet hebben. Dat heeft hij na al die jaren meer dan verdiend."

Henry, die onder Wenger twee landstitels en drie FA Cups won, zegt ook nooit om het ontslag van de 'le Professeur' te zullen roepen, in tegenstelling tot vele andere analisten of ex-spelers van de club. "Ik heb met die man gestreden en gevochten, ik zal hem nooit afvallen. Begrijp je? Wat ik niet wil zien is wat er nu met hem gebeurt. Ik vind dat hij zelf het recht moet hebben om te zeggen dat hij opstapt. Deze heksenjacht verdient hij niet."

Om nog eens terug te komen op de mogelijkheid dat hij de volgende manager in het Emirates wordt. "Ik ben er altijd van overtuigd dat ik zal slagen wanneer ik iets begin. Toen ik mijn opwachting maakte in Arsenal zeiden ze dat ik vanop de linkse flank nooit goals zou maken... Mocht ik naar anderen geluisterd hebben die me zeiden hoe of waar, zat ik nu niet hier. En toen ik terugkeerde naar Arsenal (in 2012 werd hij door New York Red Bulls uitgeleend, nvdr) vroegen al mijn vrienden waarom ik dat deed. Ik zou er mijn reputatie alleen maar kunnen schaden. Maar als je houdt van een plaats en ze vragen je -ik herhaal, ze vragen het je- om te helpen, dan zal ik altijd 'ja' zeggen."