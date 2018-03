Romelu Lukaku zet met 99ste PL-goal mee remonte van ManU in dat in blessuretijd alsnog wint

Met zijn veertiende van het seizoen (nummer 99 in de Premier League) heeft Romelu Lukaku Manchester United op weg gezet naar een opmerkelijke zege. Op het veld van Crystal Palace kwamen de Mancunians 2-0 achter (na een assist van Benteke) en Lukaku leek ManU een punt te bezorgen. In de extra tijd trapte Nemanja Matic echter de 2-3 heerlijk in doel. Dan toch een zege voor Manchester United.

Een Servische bom redt Manchester United¿ in het absolute slot! ¿¿¿¿ @_Nemanjamatic pic.twitter.com/TqaElkXnfX Play Sports(@ playsports) link

Nog nooit had Crystal Palace in de Premier League gewonnen van Manchester United. In de laatste 18 onderlinge partijen in de competitie lukte het de 'Eagles' dus geen enkele keer. Het was er niet aan te zien in de beginfase van de partij. Na een kans van Alexis Sanchez was het de beurt aan de thuisploeg. Christian Benteke kreeg het leer op links en trok naar binnen om Townsend aan te spelen. Die trapte de bal (via de rug van Lindelof) in doel. Het was de eerste keer dat Palace de eerste treffer maakte in een duel met Manchester United.

Werken geblazen dus voor de Mancunians. Al was dat makkelijker gezegd dan gedaan. Crystal Palace kroop in een egelstelling en vertoonde geen enkele barst in het opgetrokken pantser. Romelu Lukaku zocht een keer de kaats met Alexis Sanchez, maar de Rode Duivel kon zijn voet niet goed tegen de bal zetten.

We waren nog maar net vertrokken in de tweede helft wanneer Van Aanholt voluit profiteerde van een snel genomen vrije trap. Heel de verdediging van de Mancunians te kijk gezet. De bezoekers vochten zich echter terug in de wedstrijd met een doelpunt van Smalling. Dan brak het moment aan voor Benteke om op de voorgrond te treden. Eerst zaaide hij met twee kopballen voor paniek, nadien knalde hij de gelijkmaker net voor de lijn weg. Talisman. De 2-2 van Romelu Lukaku kon Benteke dan weer niet verijdelen. In het ultieme slot kon Manchester United zelfs nog winnen. Nemanja Matic krulde het leer in de 91ste minuut met de buitenkant van de linkervoet heerlijk in doel. ManU springt zo opnieuw over Liverpool naar de tweede stek. Volgende week staat Manchester United - Liverpool op het programma.