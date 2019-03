Romelu Lukaku zet Britse tabloid op zijn plaats voor ‘leugen’ over rel met Pogba Kristof Terreur in Engeland

05 maart 2019

10u26

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Niet de eerste, niet de laatste keer. Romelu Lukaku (25) heeft de Britse tabloid The Sun teruggefloten. Die publiceerde vandaag een exclusief verhaal over een relletje in de kleedkamer met Paul Pogba over een penalty. Lukaku op Twitter: “Als de haat niet meer werkt, verspreiden ze leugens.”

Zijn strijd gaat door. Dit weekend schoffeerde Big Rom al een krant in een interview met Otro, de Netflix voor voetbalverhalen. “Dat is ook de reden waarom ik geen aandacht schenk aan sommige media”, zei hij . “Ze krijgen zelfs geen blik. Soms betaal je daar de prijs voor, maar I don’t care. Ik ga niemands kont kussen om geliefd te zijn. Het hangt er vanaf welke kranten ook. Er is er een die iedereen leest. En ik kan jullie zeggen: jullie zijn allemaal racisten, you know who you are. Jullie weten wie jullie zijn.” Kandidaten genoeg bij de rechts getinte Britse tabloids - er is er nauwelijks een die in het Brexitdebat de immigranten niet heeft geviseerd op zijn voorpagina.

Vanmorgen zette Lukaku opnieuw een krant op zijn plaats. Deze keer ‘The Sun’ dat uitpakte met een exclusief verhaal over een dramatische clash in de kleedkamer na de winst op Southampton, waarin Lukaku twee keer scoorde en zich ontpopte tot de grote held. De tabloid baseert zich, zoals meestal, op slechts een bron, aangekleed als een ‘United bron’. Geen enkele van de andere vaste United correspondenten van andere kranten in Manchester pikten het verhaal op, wegens nergens bevestiging. Zij stonden sceptisch tegenover de primeur van hun collega.

“De rel ontstond nadat Pogba in het slot de penalty niet opeiste en Lukaku zo van een hattrick hield”, schrijft The Sun. “Een bron op United vertelde ons: ‘Het was een nogal hevige conversatie. Romelu was duidelijk niet gelukkig met wat Pogba had gedaan. Hij herinnerde Paul er snel aan wat hij voor hem had gedaan toen hij ruzie had met Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer moest tussenbeide komen.”

Op het veld was er een korte conversatie tussen beide spelers, maar ze vochten niet om de bal. Lukaku liet die de eer aan vaste penaltynemer Paul Pogba, ook al had hij al twee goals achter zijn naam. Hij viel zijn teammaat niet openlijk aan en verdedigde hem zelfs in de interviews meteen na de match, toen hij nog niet in de vestiaire was geweest. Lukaku: “Ik ben een spits, maar ik wilde wel dat Paul die penalty nam. Hij is aan een goede reeks bezig. Hij is een erg belangrijke speler voor ons.”

Op televisie zeggen spelers niet altijd de waarheid en houden ze doorgaans ook potjes gedekt, maar lang kan die discussie - als ze ooit al plaatsvond - zeker niet hebben geduurd. Lukaku had meteen na de match televisieverplichtingen. Als man van de match eisten de rechtenhouders hem op. Hij arriveerde dus wat later in de kleedkamer. Ook Ole Gunnar Solskjaer moest het uitleggen aan televisie- en radiostations en daagde aan half uur na de match ook op voor de persconferentie. Veel tijd bracht die evenmin door in de kleedkamer.

Lukaku reageerde vanmorgen kort op Twitter: “Als de haat niet meer werkt, beginnen ze leugens te verspreiden.” Pogba en Lukaku waren ooit erg close en gingen zelfs samen op vakantie, maar in Manchester groeiden ze uit mekaar. De bromance is over, ze zijn gewoon goeie collega’s. Onze landgenoot schoof onder andere Mino Raiola, de grofgebekte Nederlandse zaakwaarnemer van Zlatan en Pogba, aan de kant.

When the hate don't work they start telling lies... R.Lukaku

This was Romelu Lukaku in the post match interviews on tv: “I am a striker and I wanted Paul Pogba to score the penalty, he has been on a good run but he has been an important player for us.” #mufc https://t.co/nGb9fXh0XO Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link