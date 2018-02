Romelu Lukaku slaat toe: matchwinnaar tegen Chelsea met gelijkmaker en assist Kristof Terreur in Engeland

25 februari 2018

17u08

Bron: @HLNinEngeland 382 Premier League Een goal en een assist. De bepalende man in de topper tussen Manchester United en Chelsea was een Rode Duivel: Romelu Lukaku, voor het eerst dit seizoen trefzeker in een topper. De stat dat hij het enkel tegen de kleintjes doet, mag na zeven maanden eindelijk naar bed. Man United ontsnapte in het slot aan puntenverlies. De gelijkmaker van Morata werd onterecht afgevlagd.

Zijn non-match tegen Sevilla woensdag is alweer vergeten. De teller in de Premier League staat op 13. Kane (24 goals), Mo Salah (23) en Sergio Agüero (21) zijn ver uit zicht. Analisten hebben nog altijd vragen bij zijn samenspel, de eeuwig zeurende massa op sociale media heeft hij nog altijd niet overtuigd, maar binnen Man United hoor je er weinig klagen over de productiviteit van Romelu Lukaku. Nog maar de zevende Unitedspeler die sinds 2008 in alle competities meer dan 20 goals maakte. Een return die ze hadden verwacht. Zijn trainer, Jose Mourinho, stelt echter andere zaken voorop. Weinig lof voor de goals, meer voor zijn arbeid. Op het veld werkt hij harder dan ooit. Hij tackelt, hij ontzet voorzetten en als het moet holt hij tientallen meters achter een mannetje aan. Meer sprintjes, meer kilometers - gemiddeld bijna één kilometer meer over 90 minuten dan destijds bij Everton.

Als aanspeelpunt is hij gegroeid. Steeds vaker is hij betrokken in beslissende acties voorafgaand aan een doelpunt. Toch heeft Lukaku (24) nog stappen te zetten. Als killer, als voetballer. In aanzien hoort hij nu al bij de beste spitsen in de Premier League, in de orde achter Sergio Agüero en Harry Kane. Tot vanmiddag bleef een nare statistiek hem achtervolgen: het gebrek aan doelpunten tegen de grote vijf. Bij Everton had hij al het etiket van een ‘flat track bully’, een laagvlieger die zijn cijfers opkrikt tegen de kleintjes, maar bij United heeft hij dat nog niet van zijn rug kunnen rukken. "Dat heb ik wel eens gehoord", zei Lukaku. "Maar in de toppers is het niet altijd gemakkelijk als spits."

Zeker niet bij United dat bijzonder weinig creëert. Pas in zijn zevende topper knalde hij echt raak. Een aanval die hij zelf mee opzette. Koel afgewerkt van dichtbij. Hij liet Courtois kansloos. Lukaku’s eerste ooit in de Premier League tegen Chelsea - in de FA Cup had hij wel al eens raak getroffen tegen zijn ex-club. Courtois voorkwam met aan acrobatische redding na rust een tweede - zijn volley was redelijk centraal. Met een gemeten cross op het hoofd van invaller Jesse Lingard ontpopte Lukaku zich tot de man die de match deed kantelen. Top in een topper.

Zijn doelpunt kwam op het juiste moment, op slag van rust. Een dominant Chelsea was verdiend op voorsprong geklommen. Een snelle counter die begon bij Willian. Eden Hazard met een fenomenale pass - zoek op die video - en man-in-vorm Willian met de verwoestende uithaal. Eerder had Morata al de lat getroffen, in de rebound kon Hazard niet toeslaan.

Bij Chelsea grepen ze de kansen niet. Willian trof na rust nog een keer De Gea. Antonio Conte leek vrede te nemen met een gelijkspel, toen hij Eden Hazard 20 minuten voor tijd naar de kant haalde. Luttele seconden later maakte Lingard de winnende treffer. In het slot werd de gelijkmaker van Morata nog afgevlagd voor buitenspel.