Romelu Lukaku over het gevecht tegen de eeuwige kritiek: "Ik verwacht op zijn minst een beetje respect" Kristof Terreur in Engeland

26 februari 2018

13u00

Bron: HLNinEngeland 316 Premier League Laat ze maar schieten. Het pantser van Romelu Lukaku (24) is naar eigen zeggen kogelvrij. Tegen Chelsea was hij eindelijk beslissend in een topper, inclusief doelpunt en assist, maar voor sommigen was dat niet genoeg. “Ik luister niet meer”, zegt de beste schutter aller tijden bij de Rode Duivels over de kritiek. “Ik heb mezelf ondertussen bewezen. Daarvoor verwacht je toch een beetje meer respect in ruil.”

Ben je blij dat je eindelijk van die vervelende statistiek af bent: dit was nog maar je eerste doelpunt in zeven toppers?

“Ach, dat is de situatie waarin ik zit. Ik blijf gewoon hard werken. Aan het eind van de rit zien we wel waar we stranden. Ik heb dit seizoen toch al veel gescoord. Ik wil blijven gaan. Ik weet dat ik mezelf kan verbeteren en op welke vlakken. Ik blijf keihard aan mijzelf werken. Ik wil prijzen winnen. We zijn nog altijd in de running voor twee trofeeën. Een mooi uitdaging.”

Waar zie je voor jezelf progressiemarge?

“In alles. Ik ben 24 jaar. Ik heb nog veel jaren voor me. Ik ben geen speler die snel tevreden is. Ik wil mezelf verbeteren.”

Jij benadrukt altijd je leeftijd. Is dat omdat mensen nogal snel vergeten dat je nog jong bent?

“Natuurlijk. Ik draai al jaren mee. Ik debuteerde op mijn zestiende. Elk jaar verwachten de mensen minstens 20 goals van mij. Ik doe dat nu al jaren op een rij. Ik kan niet liegen. Ik heb mezelf bewezen, maar je verwacht op zijn minst wel wat meer respect in ruil. Maar goed, ’t is nu eenmaal de situatie waarin ik verkeer. Ik luister er niet naar. Ik wil mezelf gewoon bewijzen op het veld.”

Jij bent nog maar de zesde speler die er in de laatste tien jaar bij Man United in slaagt om meer dan 20 goals te maken in alle competities. Is de druk hier groter?

“Ik speel voor de grootste club ter wereld en dit is iets wat ik altijd al heb gewild. Die druk nemen we erbij. Ik wil gewoon prijzen winnen.”

Hoe denk je het respect van iedereen te krijgen?

“Ik wil gewoon winnen. Als ik mijn team naar glorie en bekers kan leiden, zal ik pas echt content zijn. Voetbal is geen individuele sport. Grote spelers zijn diegenen die trofeeën winnen. Ik wil ook tot die categorie horen. De weg is nog lang, maar ik weet dat. Maar ik ben ambitieus. Ik werk elke dag keihard, zonder eerst aan mezelf te denken. Het team komt op de eerste plaats.”

Heb je nog altijd geen spijt dat je jeugdliefde Chelsea vorige zomer afwees?

“Nee, nee, nee. Als ik een keuze maak, doe ik dat met het hoofd en hart. Dit was de juiste beslissing. Ik zit waar ik wilde zitten.”

Dit zeiden de specialisten gisteren over hem:

José Mourinho, zijn trainer: “Hij speelde fantastisch goed.”

Alan Shearer, topschutter aller tijden in de Premier League: “Een briljante prestatie van een centrumspits. Nu rest alleen de vraag: waarom kan hij dat niet vaker? Ik heb een beetje medelijden met hem. Vooral met de manier waarop United speelt en Mourinho hem in toppers opstelt. Wanneer Herrera of Matic de bal krijgen, denken ze niet meteen vooruit. ’t Gaat naar links, achteruit of naar rechts. Speel die bal toch richting spits. Dan heeft die meer kans om een impact te maken.”

Jamie Carragher, Liverpoollegende: “Lukaku wordt al een tijdje achtervolgd door vragen – deels terecht, soms een beetje overtrokken. Zal de kritiek verdwijnen? Hij zal constant moeten blijven scoren in de topwedstrijden. Niet makkelijk. En ik zeg ook niet dat hij dat nu elke keer zal moeten doen. Ik heb altijd gedacht dat hij een pure goalgetter was: hij houdt de bal niet goed bij, hij duikt te weinig de ruimte in. Maar wat hij doet bij die winning goal is lik op stuk voor zijn criticasters. Hij kan meer dan iedereen denkt.”

Graeme Souness, Liverpoollegende: “Ik ben fan en blijf fan. Veertig matchen gespeeld, 22 goals gemaakt. Spits is de moeilijkste positie in een elftal, naast doelman. Lukaku doet een goeie job. Hij speelt niet in een team met slimme passeurs. Hij wordt gevoed met kruimels. Hij vervult zijn taak erg goed – ik zeg hier niet geweldig. Met hem heb je altijd je handen vol.”

Waar staat Lukaku in de all time ranking van de Premier League?

Nog twee goals. Romelu Lukaku (213 matchen) staat op het punt de kaap van de 100 Premier Leaguedoelpunten te ronden. Daarmee zou hij toetreden tot een select clubje van 27 spelers, maar tussen de monsterkillers staat hij nog niet. Er zit een kleine, gestage vooruitgang in zijn aantal doelpunten per wedstrijd, maar op het tempo van Sergio Agüero en leeftijdsgenoot Harry Kane kan hij momenteel niet mee. Met een goal om de 168 minuten heeft Lukaku zijn plaats in de top van meest efficiëntste spitsen ooit in de Premier League. Op hetzelfde ritme als zijn grote voorbeeld Didier Drogba, in 254 matchen goed voor 104 goals, en ex-Unitedtopspits Andy Cole. Lukaku scoorde in 2016 25 keer voor Everton, nog steeds zijn beste return in de Premier League. Hij piekt constant boven de 15 competitiedoelpunten per seizoen, zonder grote uitschieters.

De tien efficiëntste doelpuntenmakers aller tijden in de Premier League met 50 goals of meer: (tabel)

Naam - Nationaliteit - Matchen - Doelpunten - Doelpunt om x min

1. Sergio Agüero – Arg - 203 – 143 – 106

2. Harry Kane – Eng – 143 – 102 – 112

3. Thierry Henry – Fra – 258 – 175 – 122

4. Ruud van Nistelrooy – Ned – 150 – 95 – 128

5. Luis Suárez – Uru – 110 -69 – 139

6. Robin van Persie - Ned - 280 – 144 – 140

7. Edin Dzeko – Bos – 130 – 50 – 142

8. Daniel Sturridge – Eng – 197 – 74 – 146

9. Alan Shearer – Eng – 434 – 260 – 147

10. Ole-Gunnar Solskjaer – Noo – 234 – 91 - 153

... Romelu Lukaku - Bel - 213 - 98 - 168

Lukaku vs Unitedspitsen

Lukaku zit nog altijd op koers om als derde Unitedspeler in de laatste tien jaar de kaap van 30 goals in alle competities te ronden. Wayne Rooney slaagde er eind vorig decennium twee keer in, telkens met 34 doelpunten. En Robin van Persie was in het seizoen 2012-13, het afzwaaijaar van Sir Alex Ferguson, goed voor 30 goals. 't Is een beetje opmerkelijk voor een club van die standing, maar sinds 2008 maakten slechts zes spelers meer dan 20 goals: Cristiano Ronaldo (26), Rooney (2 keer 34), Dimitar Berbatov (21), Van Persie (30), Zlatan Ibrahimovic (28) en Lukaku (22).

Zijn cijfers in de toppers

Romelu Lukaku wiste zondag een laatste blanco weg op zijn palmares: eindelijk scoorde hij in de Premier League tegen ex-club Chelsea. In 64 confrontaties met de huidige top zes scoorde hij 15 keer - in 23 procent van zijn matchen. Daarmee blijft hij ver onder de cijfers van Agüero of Kane, die een verhouding goals/match van meer dan 50 procent hebben in de toppers.

Tegen deze toppers scoorde Lukaku:

Liverpool 5

Man City 4

Man United 3

Chelsea 2

Arsenal 2

Tottenham 1