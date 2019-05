Romelu Lukaku: nu ook verkrijgbaar in een parfumfles Kristof Terreur in Engeland

11u20 2 Premier League Nu ook verkrijgbaar in een flesje: Romelu Lukaku. De Amerikaanse kledijketen Abercrombie and Fitch heeft ‘Fierce’ gelanceerd: een parfumreeks met Lukaku als uithangbord en model.

Tien jaar na campagnes voor Seat en Kinder Bueno in eigen land zal Romelu Lukaku nu ook de internationale billboards kleuren. De recordtopschutter bij de Rode Duivel is het gezicht van Abercrombie and Fitch, een Amerikaanse kledingmerk. Een deal die hij heeft te danken aan Roc Nation, de talentenfabriek van rapper Jay-Z waartoe hij sinds vorig jaar behoort. Die beheert zijn commerciële activiteiten en wil hem mondiaal uitspelen. Abercrombie zal Lukaku uitspelen op billboards in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.

Lukaku’s seizoen bij Manchester United zit erop door een hamstringblessure. Mogelijk heeft hij zijn laatste match voor United gespeeld. De spits overweegt een transfer. De lokroep van Italië: hij droomt van Inter, club die volgend seizoen de dominantie van Juventus hoopt te doorbreken. Bij United is Lukaku onder Ole Gunnar Solskjaer geen onbetwist titularis meer. Hij staat niet op de lijst van spelers die mogen beschikken, maar Lukaku wil garanties. Volgende week gaat Solskjaer om de tafel met onze landgenoot. Hij rekent nog op hem. Binnen United valt te horen dat ze hem enkel zullen laten gaan als er een aanlokkelijk voorstel binnenrolt - lees meer dan 80 miljoen.