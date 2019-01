Romelu Lukaku heeft nieuwe makelaar KTH

12 januari 2019

14u05 0

Sportief en commercieel laat Romelu Lukaku zich vertegenwoordigen door Roc Nation, van rapper Jay-Z, maar sinds kort werkt hij voor voetbalzaken ook samen met Federico Pastorello, een Italiaanse makelaar. De Duivel brak ongeveer een jaar geleden met Mino Raiola. De grofgebekte Nederlander-Italiaan, die onder anderen Zlatan en Pogba in zijn portefeuille heeft, bracht hem van Everton naar Man United. Nadien clashten beiden. Pastorello resideert in Monaco, maar heeft ook een zetel in Londen. Hij stond Patrice Evra destijds bij en loodste Antonio Conte naar Chelsea. Lukaku start zondag tegen Tottenham mogelijk opnieuw op de bank. Interim-coach Solskjaer prees eerste keus Rashford weer de hemel in. Jan Vertonghen (dij) haalt de kern wellicht. Moussa Dembélé, die wacht op zijn transfer naar China, wordt wellicht aan de kant gelaten.