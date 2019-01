Romelu Lukaku deelt het duimpje met miljoenen kijkers, maar de achterliggende reden houden hij en Man United geheim: “Een privézaak.” Redactie

07 januari 2019

11u55

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Premier League De doelpuntenmaker zoog voor de derde keer op de duim. Wordt ‘Big Rom’ straks ‘Big Daddy’, of is hij ondertussen voor het eerst vader geworden? Man United beantwoordde de vraag zaterdag vóór Romelu Lukaku dat kon: “Valt niks over te zeggen. Da’s een privézaak.”

Duimpje in de mond. Het vingertje richting hemel. Voor de derde keer in evenveel wedstrijden deelde Romelu Lukaku zijn ‘mysterieuze’ zegegebaar met miljoenen kijkers over de hele wereld. Op zijn Francesco Totti’s, Romeinse keizer van de duimviering. De achterliggende reden zou simpel kunnen zijn. Op zijn 25ste wordt ‘Big Rom’ straks voor het eerst vader. Of hij is het al geworden - wie zal het zeggen? Of is het toch iets helemaal anders? Laat ze maar gissen.

GOOOAL | Romelu Lukaku verdubbelt de voorsprong! 🇧🇪 Zijn 3de doelpunt in 7 dagen! 💪



2️⃣-0️⃣ #MUNvREA pic.twitter.com/8oHPqsScqL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De beste schutter aller tijden van de Rode Duivels schermt zijn privéleven minutieus af. Zoals Donald Trump dat met de Mexicaanse grens plant: muurtje errond. Zijn relatie met de Nederlandse Sarah Mens, dochter van een bekend tv-maker, is volgens de gespecialiseerde pers bij onze noorderburen al een tijdje over. Een ‘nieuwtje’ dat onopgemerkt passeerde. Het siert Lukaku dat hij met weinig te koop loopt. Ook de tabloids hebben aan hem geen klant.

Of hij iets uit te leggen heeft? “Alles loopt voor mij op wieltjes”, zei Lukaku zaterdag, nadat hij in de FA Cup tegen tweedeklasser Reading zijn derde doelpunt in 137 minuten had gemaakt. “Op persoonlijk vlak, maar ook op voetbalgebied.” Een brede glimlach volgde. Joy, joy. Een Engelse collega zag zijn kans daar om Lukaku naar zijn zegegebaar te vragen: “Waarom zuig jij tegenwoordig op je duim na een doelpunt?”

De perschef greep echter in voor Lukaku zelf het antwoord kon geven. “Daar valt niks over te zeggen. Dat is een privézaak.” Nog meer voer voor speculatie dus. De club wilde veertien dagen geleden evenmin dieper ingaan op zijn ‘gewettigde afwezigheid’ - hij kreeg in de kerstdagen tien dagen vrijaf. Ook toen werden ‘privéredenen’ aangehaald.

Terug naar het voetbal dan. Lukaku’s balans na het vertrek van José Mourinho oogt positief. De lach is terug. En belangrijker nog: hij heeft zijn torinstinct teruggevonden. Bewees hij zaterdag opnieuw, na een nochtans moeilijke eerste helft. Slimme loopactie, coole afwerking met de linker. Heus geen intikker. Zijn derde goal in drie wedstrijden. Lukaku: “Ik bekijk het dag per dag. Hard werken. Ik wil geen spijt hebben de day after. Er is nog ruimte voor verbetering.”

IJskoud voor doel

Onder interim-coach Ole-Gunnar Solskjaer heeft Lukaku geen garanties voor een basisplaats - Marcus Rashford geniet voorlopig de voorkeur als ‘9'. Tegen Reading stond hij voor het eerst aan de aftrap, in een elftal met invallers. Zondag, in de topper tegen Spurs, zit hij mogelijk weer op de bank, maar daarover hoor je hem niet klagen. Alleen maar positieve klanken. Ook over Solskjaer. Zelfs Lukaku, die door ‘boss’ Mourinho voor United koos en een van diens chouchous was, lijkt bevrijd.

Lukaku: “Hij praat constant met mij. Echt constant. Dat zint me wel. Hij speelt ook het voetbal dat ik wil spelen. Ik geniet. De coach weet wat voor type spits ik ben. Op mijn eerste dag nam hij me apart. Hij maakte een totale analyse van mijn spel. Ik was echt verrast. Hij heeft me enorm geholpen. Hij wil dat ik meer met mijn gezicht naar doel speel. Hij weet dat ik dan het gevaarlijkst ben. Schouder aan schouder, me meer laten bewegen.”

Als student van het spelletje heeft Lukaku op laptop en telefoon duizenden beelden van andere spitsen bekeken en geanalyseerd. Van Drogba, over Zlatan tot Luis Suárez. Zat Solskjaer, in het Ferguson-tijdperk de supersub van United, daar ook tussen? “Ik weet dat hij ijskoud was voor doel. Daar hou ik van. Yeah. Ik hoop dat ik ook zo’n killer kan worden.” Voorlopig zal hij dat moeten doen als impactinvaller.