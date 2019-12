Rodgers doet Leicester-fans opnieuw dromen: na sprookje van 2016 nog eens Champions League? NVE

02 december 2019

14u43 0 Premier League Verrassende nummer twee in de Premier League: Leicester City. Met 32 punten staat het team van Youri Tielemans en Dennis Praet op acht punten van leider Liverpool. Onder leiding van Brendan Rodgers spelen de Foxes prima voetbal, kan hij het voetbalsprookje van 2016 herhalen?

Het jaar 2016 zal in Leicester gegarandeerd de geschiedenisboeken ingaan. Leicester City speelde tegen alle verwachtingen kampioen in Engeland. Het seizoen ervoor eindigden de Foxes nog op vier punten boven de degradatieplaatsen. Een sprookje. De jongens van Claudio Ranieri mochten de trofee de lucht in steken. Onder impuls van koningskoppel Jamie Vardy en Riyad Mahrez haalden ze het voor Arsenal en Tottenham. ‘De counterkampioen’. Liverpool werd dat seizoen achtste(!), coach Brendan Rodgers werd er in de loop van het seizoen bedankt voor bewezen diensten.

Een mooie Champions League-campagne strandde in de kwartfinale tegen Atlético Madrid. Een once in a lifetime, dachten de fans van Leicester. Met een twaalfde, en twee keer op rij een negende plaats in de seizoenen daarop leek dat ook de waarheid te gaan worden. Dit jaar staat Leicester echter opnieuw tussen de grote jongens. Een tweede plek, achter leider Liverpool en voor Manchester City en Chelsea, geeft de fans hernieuwde hoop. Het is nog vroeg, maar Leicester is een voornaam kandidaat om zich dit seizoen nog eens te plaatsen voor de Champions League.

Coach bij dit Leicester City? Brendan Rodgers. De Noord-Ierse oefenmeester herlanceerde zijn carrière bij het Schotse Celtic FC, waar hij de eerste manager werd die de ‘Double Treble' wist te winnen. Twee keer kampioen, twee keer bekerwinnaar, én twee keer de supercup. Hij wist ook het hele seizoen 2017-2018 ongeslagen te blijven met Celtic, een reeks die pas eindigde na maar liefst 69 wedstrijden.

Sinds februari staat Brendan Rodgers aan het roer bij Leicester, waar hij met een jeugdige ploeg mooie dingen laat zien. Met verzorgd voetbal, een sterke defensie en veel doelpunten staan ze op een mooie tweede plek. Youri Tielemans, Dennis Praet en Wilfred Ndidi geven zijn selectie een Belgische tint. Gisteren werd opnieuw gewonnen, in de laatste minuut scoorde Iheanacho de beslissende treffer tegen Everton.

Van de kampioenenploeg blijft niet veel over. Vooraan zorgt sluwe Fox Jamie Vardy nog altijd voor de doelpunten, in doel blijft Kasper Schmeichel overeind. Op het middenveld maken naast Tielemans en Ndidi ook jonge knapen Maddison en Barnes het mooie weer, achteraan lopen de ervaren Evans en jonge Turk Söyüncü de gaten dicht.

Naam duikt op bij Arsenal

Na het ontslag van Emery vorige week zijn ze bij Arsenal op jacht naar een nieuwe coach. Ook de naam van Rodgers dook op bij de Gunners. Na zijn successen bij Celtic en Leicester is een herkansing bij een Engelse topclub niet onlogisch. In 2018 werd hij al genoemd als mogelijke opvolger van Wenger, dat voedt nu de geruchten van een mogelijke overgang. Als Arsenal Rodgers wilt binnenhalen zullen ze wel diep in de buidel moeten tasten, en laat dat nu net het probleem zijn. In zijn contract bij Leicester staat namelijk een afkoopclausule van 16,4 miljoen euro, en Arsenal gaf al te kennen niet te willen betalen voor een trainer.

Rodgers reageerde ook zelf al: “Ik ben negen maanden geleden van club veranderd, en ben heel gelukkig hier. We hebben nog werk voor de boeg.” Eerder werd de Noord-Ier ook al gelinkt aan de vacature bij Tottenham, maar om dezelfde reden zou hij ook daar nooit effectief kandidaat worden.