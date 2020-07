Rode kaart breekt Arsenal zuur op: Tielemans en Leicester rapen punt na late goal Vardy XC

07 juli 2020

23u12 2 Arsenal ARS ARS 1 einde 1 LEI LEI Leicester City Premier League Arsenal en Leicester City hebben de buit verdeeld in het Emirates Stadium: 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang opende de score, Jamie Vardy legde in de slotfase de eindstand vast.

Youri Tielemans verscheen vanavond aan de aftrap tegen Arsenal, Dennis Praet moest andermaal plaatsnemen op de bank. De twee Belgen zagen hoe de thuisploeg na ruim twintig minuten op voorsprong klom. Pierre-Emerick Aubameyang duwde een fraaie aanval eenvoudig tegen de touwen. Voor de Arsenal-aanvaller was het zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

In de tweede helft liep de pas ingevallen Arsenal-aanvaller Eddie Nketiah tegen een rode kaart aan na een zware overtreding op James Justin. The Gunners moesten zo de slotfase met z’n tienen afwerken, en daar profiteerden de bezoekers van. Goalgetter Jamie Vardy werkte in minuut 84 (net na de invalbeurt van Dennis Praet) de 1-1 in doel. Leicester zakt door het gelijkspel naar de vierde plek in de stand, Arsenal bekleedt de zevende stek.

