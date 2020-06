Rode Duivel Leander Dendoncker is de held van Wolverhampton met belangrijk doelpunt: “Hij is toch zo’n harde werker” Kristof Terreur in Engeland

27 juni 2020

15u34 0 Premier League Met dank aan zijn boerenzoon op speed. Leander Dendoncker houdt Wolves in de strijd om een Champions Leagueticket in de Premier League. Een rake uithaal met de linker volstond voor de zege bij Aston Villa (0-1). Op het middenveld van de nummer vijf in de Premier League is de ex-Anderlechtman een onbetwiste kracht geworden. De draver in de schaduw. Zaterdagmiddag stond hij terecht in de schijnwerpers.

De lockdown zal hem deugd gedaan hebben. Voor de stekker voor drie maanden uit de Premier League ging, had Leander Dendoncker 46 matchen in acht maanden op de teller. “Ik ben een beetje moe”, zei de ex-Anderlechtman toen. Erover zeuren doet hij niet.

Thuis heeft hij zijn eigen recovery boots - zware compressielaarzen die zorgen voor een betere bloeddoorstroming. Alles voor de job. En nuchter blijven werken.

Zijn doorzettingsvermogen wordt ook bij Wolverhampton, momenteel vijfde in de Premier League, enorm gewaardeerd. De kilometervreter die maar niet zonder benzine lijkt te vallen. De nuchtere boerenzoon, uit Passendale, West-Vlaanderen. Op zijn vijfentwintigste is hij in Premier League uit gegroeid tot een vaste waarde.

”Het is moeilijk kiezen wie het hardst is: Nuno, mijn trainer hier, of pa vroeger op de boerderij. Mijn vader was ook veeleisend. Zelfs als kind. Na elke match vertelde hij mij wat ik fout had gedaan in plaats van wat ik goed had uitgevoerd. De trainer doet nu hetzelfde.”

In zijn achterhoofd zit de raad die hij van zijn ouders heeft meegekregen: niet zweven, geen patserij. Zoals hij ook voetbalt. Af en toe knalt de dienaar raak.

Zaterdagmiddag tegen Aston Villa, zonder Bjorn Engels in de kern, was hij de man die bleef draven. De man die met zijn loopacties Villa pijn deed. Van BT Sport kreeg hij terecht de trofee van Man van de Match. Voor zijn werk, maar ook voor zijn knap doelpunt - het enige van de namiddag. Harde knal met de linker in de verste hoek. De vreugde op het gezicht. “Ik haalde gewoon uit”, zei hij. “Het is altijd mooi om te scoren. Iedereen droomt van meer bij deze club, maar we moeten ook realistisch blijven.”

Hoekje zoeken 👉 hoekje vinden! 🎯🇧🇪 @LeaDendoncker pic.twitter.com/4TMY7Ykz3B Play Sports(@ playsports) link

Een belangrijk doelpunt. Wolves blijft druk zetten op Chelsea en Man United. Wolves is al acht wedstrijden op rij ongeslagen en straf buitenhuis. Zijn coach, Nunu, gooide nog een bloempje achterna: “Leander is toch zo’n harde werker. Hij verdient dit.”

Villa van zijn kant moet vrezen voor degradatie.

