Roddel over affaire Jan Vertonghen met vrouw van ploegmaat verspreidt zich razendsnel: “Bullsh*t” Redactie

02 oktober 2019

17u05 2 Premier League Het grapje op Facebook en de damage done. Zonder nadenken postte een gebruiker twee weken geleden een sappige roddel over Jan Vertonghen en Christian Eriksen. Dat de Rode Duivel achter zijn rug in bed was gedoken met de vrouw van Eriksen en aanvoerder Harry Kane hem daarop een klap had gegeven. Vandaag voelde Eriksen zich genoodzaakt te reageren: Bullsh*t. Ondertussen verspreiden accounts, in hun honger naar likes en retweets, het non-verhaal nog altijd gretig.

Er komt een tijd dat individuen aansprakelijk zullen worden gesteld voor elk woord dat ze op het internet zwieren. Zeker als het om smaad of laster draait. Christian Eriksen, Deense voetballer van Tottenham Hotspur, voelde zich woensdagmiddag geroepen om een hardnekkige roddel over hem uit de virtuele wereld te helpen. Erg genoeg dat hij dat überhaupt moest doen.

Het stormt bij Tottenham en een aandachtzoekende supporter postte enkele weken geleden op Facebook iets wat hij had horen waaien. Zonder na te denken over de gevolgen typte hij volgende complottheorie. “Jan Vertonghen heeft proberen aanpappen of is in bed gedoken met de vrouw van Eriksen”, schreef hij in een groep. “Harry Kane was in alle staten. Hij sloeg Vertonghen bijna meteen knock-out. De kleedkamer is meer verdeeld dan ooit. Het is de reden waarom de club Vertonghen geen nieuw contract zal aanbieden. Een zoethoudertje voor Eriksen.”

Een verzinsel dat zijn eigen leven ging leiden. Al gauw dook het verhaal op sociale media op en de voorbije dagen ging het gretig rond op WhatsApp. Engelse kranten lieten het links liggen, wegens de bevestiging dat het niet waar was, maar Turkse media, met meer dan een miljoen volgers, gaven het non-verhaal nog een extra duwtje. Damage done. Sociale media op zijn lelijkst. En mensen geloofden het oprecht. Zo gaat dat met smeuïge verhalen.

Het kwam ook de spelers ter ore. De voorbije dagen postte Vertonghen op Instagram opvallend vaak foto’s met Eriksen en reageerde hij op foto’s van Eriksen met hartenemoji’s. Hij likete ook tweets van journalisten en supporters die het verhaal met argumenten onderuithaalden. Een sluimerend vuurtje proberen doven, maar de schade was toen al niet meer te overzien. Eens een verhaal viraal gaat op het net, valt het nog moeilijk te ontkennen.

Vandaar de tweet van Eriksen vanmiddag. Iets wat hij in de nasleep van de 2-7 afstraffing tegen Bayern liever niet had gedaan, maar toch van zijn hart moest. Genoeg is genoeg. Bullsh*t met een slapend mannetje. Lees: het is niet waar en ondertussen afgezaagd. Indirect gaf hij de roddel zo nog meer aandacht. Hij kreeg een hartje van Vertonghen als antwoord.

Bij Tottenham willen ze niet bevestigen of beide spelers / de club juridische stappen ondernemen tegen het individu dat het verhaal openbaar maakte en zij die het zonder verificatie met miljoenen volgers deelden als de waarheid.

