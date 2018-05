Roberto Martínez kan op beide oren slapen: blessure Lukaku valt mee KTH

02 mei 2018

05u00 0 Premier League De scan heeft geen ernstige schade aangetoond aan de rechterenkel. Bij Manchester United gaan ze ervan uit dat Romelu Lukaku (24) fit raakt voor de FA Cupfinale op 19 mei.

Lukaku blesseerde zich zondag tegen Arsenal aan de voet. De spits verbeet even de pijn, maar vroeg vervolgens toch om zijn vervanging. Hij kon niet verder. Verdere onderzoeken maandag en dinsdag hebben een klein letsel aangetoond, maar geen dat zorgen baart. Zeker niet met het oog op het WK. Bondscoach Roberto Martínez kan op beide oren slapen.

Ook Mousa Dembélé moest maandag tegen Watford (2-0 winst) met een licht enkelprobleem naar de kant. “Hij heeft zijn voet verzwikt”, verklaarde coach Pochettino. Dembélé hinkte op eigen kracht naar de zijlijn. Bij Spurs denken ze niet dat het ernstig is. De enkel is een van Dembélé’s pijnpunten. Hij sukkelde in het verleden meerdere malen met de voeten. Vorig seizoen onderging hij nog een operatie om hem van de slepende pijntjes te verlossen. Vertonghen speelde tegen Watford, Alderweireld bleef 90 minuten op de bank. Vincent Kompany raakt speelklaar voor komend weekend. Hij is niet meer geblesseerd.