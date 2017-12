Recordman Kane scoort alwéér hattrick en helpt Spurs zo aan deugddoende uitzege tegen Burnley Redactie

Bron: HLNinEngeland 0 Action Images via Reuters Premier League Tottenham heeft de rug kunnen rechten na de pijnlijke nederlaag tegen Manchester City. De Spurs gingen met 0-3 winnen tegen een mak Burnley en Harry Kane was andermaal de grote man bij de Londenaars. De 'Hurrikane' scoorde zijn vijfde competitie hattrick van 2017, een evenaring van het record van Alan Shearer uit 1995. Jan Vertonghen was de enige Belg die in actie kwam bij Tottenham, Defour speelde de hele partij bij Burnley.

De voortekenen waren niet bepaald rooskleurig voor de Spurs. Tottenham wachtte voor vandaag al vijf matchen op een uitzege en Burnley beschikt ook over een ijzersterke thuisreputatie. Bovendien schoten de Spurs zich al snel zelf in de voet. Dele -alweer hij- ging er veel te fors in op Hendrick. De middenvelder ontsnapte opnieuw aan rood en dat brak de thuisploeg zuur op.

Enkele minuten na de smerige tackle, lokte Dele immers een strafschop uit. De Engelse international ging gretig over het been van Long en de bal ging op de stip. Kane ging achter de bal staan en gaf Burnley-doelman Pope geen kans: 0-1 en competitietreffer nummer 34 voor de 'HurriKane' in 2017. Enkel Alan Shearer (36 in 1995) en Robin van Persie (35 in 2011) deden ooit beter in één kalenderjaar.

Via Sissoko en Kane kregen de bezoekers daarna nog twee prima kansen op 0-2, maar de afwerking van de Londenaars liet te wensen over. En ondanks een slotoffensief(je) van Burnley was 0-1 ook de stand na 45 minuten.

Aanvallend onmondig Burnley

Burnley zag vlak voor rust zijn topschutter Chris Wood uitvallen en dat was er na rust aan te merken. De thuisploeg was aanvallend onmondig en Jan Vertonghen en zijn maats achterin kwamen zelden tot nooit in de problemen. Aan de overkant miste Son, maar Kane was wél op de afspraak.

De spits krikte zijn al duizelingwekkende cijfers nog wat op met de 0-2 en de 0-3. De teller van de Britse prijsschutter in 2017 staat nu op 36 rozen, een evenaring van het Premier League-record van Alan Shearer (36 in 1995). Voor Kane was het trouwens zijn vijfde competitiehattrick van 2017, en ook dat was een evenaring van Shearers record van 1995. Burnley - Harry Kane FC: 0-3.

In de stand is Tottenham vijfde met 34 punten, Burnley prijkt met 32 punten op de zevende plaats.

City dendert voort

They march on. Manchester City dendert gewoon voort. De fiere leider van de Premier League had vanmiddag amper moeite met Bournemouth: het werd 4-0 in 'The Etihad'. Vincent Kompany vierde zijn zoveelste (geslaagde) rentree en maakte de negentig minuten vol, terwijl een matige Kevin De Bruyne ruim een kwartier voor tijd naar de kant ging. City is het eerste team dat in een kalenderjaar meer dan 100 goals maakt.

Bournemouth miste een rist sterkhouders voor de verplaatsing naar Manchester, dezer dagen allerminst een plezierreisje, en dus probeerde manager Eddie Howe maar eens op een voor de 'Cherries' atypische manier.

De mannen van de zuidkust speelden in balverlies in een defensieve 5-4-1-formatie, met als doel de passlijnen naar De Bruyne af te snijden én de draaischijf van City niet toe te laten om het spel te dirigeren. En dat lukte ook, want 'KDB' speelde een van zijn zwakste 45 minuten van het seizoen.

25 minuten liet alles volgens Howes plannetje, maar dan vond de autoritaire leider toch een gaatje in de dubbele afweergordel die de rood-zwarten hadden opgetrokken voor hun strafschopgebied. Fernandinho vond de vrijstaande Agüero, die zijn honderdste goal in 'The Etihad' tegen het net ramde. Guardiola kon dan toch met een gerust gemoed van zijn kopje thee nippen tijdens de pauze.

100ste PL-goal van 2017

Het moeilijkste werk was gedaan voor de 'Citizens', maar op de lauweren rusten zit er voor spelers van Guardiola niet in. City bleef vasthouden aan zijn berucht hoge pressing en dat zullen de spelers van Bournemouth ook geweten hebben. Een pass, soms twee en daarna was er telkens balverlies. Neen, van de mannen van Howe zou het vandaag niet komen om de titelstrijd weer iets spannender te maken.

Het werd uiteindelijk zelfs een afstraffing voor de bezoekers. Acht minuten na rust verdubbelde sneltrein Raheem Sterling de voorsprong tegen zijn favoriete tegenstander, hij scoorde al negen keer tegen Bournemouth. Tien minuten voor affluiten werkte Agüero de honderdste Premier League-treffer van City in doel en zes minuten later mocht Danilo met zijn eerste goal in Engeland de eindstand vastleggen.

In de stand bedraagt de voorsprong van City nu al liefst veertien punten op eerste achtervolger Manchester United. Maar Romelu Lukaku en co komen later vanavond wel nog in actie op het veld van Leicester City.

Depoitre scoort, Chadli valt in

Laurent Depoitre bezorgde Huddersfield een punt op verplaatsing bij Southampton. In de 64e minuut legde hij de 1-1 eindstand vast met een krachtige kopbal in de kleine rechthoek, goed voor zijn vijfde goal van het seizoen. Huddersfield klimt een plaatsje en is nu elfde in de stand.

Nacer Chadli mocht aan de rust invallen voor West Bromwich Albion, dat een 3-1 nederlaag leed bij Stoke City. Nauwelijks 14 minuten later greep de Rode Duivel naar zijn linkerbeen en vroeg hij om verzorging. Na zijn hamstringblessure in november, die trainer Tony Pulis op bondscoach Roberto Martinez afschoof na de interlandbreak, is dit opnieuw een stevige streep door de rekening van de middenvelder. Chadli kwam dit seizoen nauwelijks in actie voor West Bromwich Albion, voorlaatste in de stand, met een punt meer dan rode lantaarn Swansea City.

Christian Kabasele stond de hele wedstrijd op het veld voor Watford. De tiende in de stand verloor met 1-0 op het veld van Brighton. In de 77e minuut kreeg Kabasele een kans op de gelijkmaker, maar zag hij zijn schot naast gaan.

Chelsea pakt 'slechts' puntje

Chelsea bleef bij een goed verdedigend Everton op een doelpuntenloos gelijkspel. Ondanks de klasse, de dribbels en het overzicht van Eden Hazard. Zelfs in een rol als valse negen de beste man op het veld. Dat leverde zoals gewoonlijk enkele flinke trappen op: Keane en Schneiderlin schopten hem onder de grond.

De kampioen was dominant, maar kon dat overwicht nooit in goals omzetten. Jagielka veegde een poging van Bakayoko en vervolgens een van Willian van de lijn. En ook doelman Pickford stond pal op pogingen van Pedro, Hazard en co. In de zone van de waarheid was het telkens van net niet voor Chelsea. Williams kopte een voorzet spectaculair op de eigen lat. Hazard kraakte een schot. Batshuayi, ondanks de afwezigheid van Morata weer op de bank, viel in, maar kon weinig klaarmaken. Courtois had een rustige namiddag.

