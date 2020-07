Record komt wel héél dichtbij: De Bruyne helpt City met 19de assist mee aan ruime zege tegen Watford Redactie

21 juli 2020

20u52 1 Watford WAT WAT 0 einde 4 MCI MCI Manchester City

Nog één. Nog één assist moet Kevin De Bruyne geven om het record van Thierry Henry (uit 2002/03) in de Premier League te evenaren. De Rode Duivel gaf in de 0-4-zege de beslissende pass voor de treffer van Aymeric Laporte, zijn negentiende assist van het seizoen in de competitie. Zondag volgt de laatste speeldag, dan ontvangt City degradant Norwich City.

Behalve Laporte scoorden ook Sterling (2x) en Foden. Voor Watford is de stevige nederlaag een slechte zaak in de strijd om het behoud. Het doelsaldo van ‘The Hornets’ komt nu ook op -27, waardoor het spannend dreigt te worden op de slotspeeldag. Bournemouth en Aston Villa, dat vanavond ook nog tegen Arsenal speelt, kunnen nog over Watford wippen.

