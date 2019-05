Real Madrid speelt gewiekste spelletjes, maar Chelsea houdt voet bij stuk: het wil 130 miljoen voor Hazard Kristof Terreur

14 mei 2019

07u51

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Voorbarig. Franse sportkrant L’Équipe en in zijn zog meerdere media kondigen kondigen aan dat Chelsea en Real Madrid eindelijk een akkoord hebben gevonden over Eden Hazard voor 100 miljoen euro. Wens is echter nog geen werkelijkheid. Real hoopt Hazard na de Europa League voor te kunnen stellen als nieuwste aanwinst, maar voorlopig heeft zijn Engelse werkgever geen enkele aanmoediging gegeven dat er een overeenkomst in de maak is.

Er was een reden waarom Eden Hazard zondag in de mixed zone van Leicester enkele subtiele hints gaf. Zondagavond hadden beide clubs, tot zijn frustratie, nog altijd geen akkoord gevonden. “Ook ik had het liever anders gezien”, zei Hazard. “Maar helaas is er nog niks gebeurd. Ik ben nog altijd aan het wachten. Net als jullie aan het wachten zijn en ook de fans nog altijd in het ongewisse blijven. Ik heb mijn beslissing genomen, maar ik heb niet alles in de hand. Ik heb de club een aantal weken geleden nogmaals gezegd wat ik wil. Zelfs een top 4-plaats brengt me niet op gedachten. Mijn besluit staat vast.” Lees: hij wil naar Real Madrid, maar zijn club blijft dwarsliggen. Zelf heeft hij persoonlijk ook al eens druk gelegd bij Marina Granovskaia, de rechterhand van eigenaar Roman Abramovich, maar die wil voorlopig van geen plooien weten. Ze blijft zich inflexibel opstellen. Tot ergernis van Real en Hazard, die liever snel een deal willen. Chelsea koopt, in afwachting van definitief uitsluitsel over zijn transferverbod, tijd. Pokerspel. Tussen vraag en aanbod ligt nog altijd een grote kloof klinkt het vanop Stamford Bridge - Chelsea hoopt minstens 130 miljoen te vangen voor een speler die nog een jaar onder contract ligt, Real wil er maar 100 betalen. En na een voorzichtige hint van een speler plooit een club doorgaans niet.



Groot was dan ook de verbazing in Londen dat L’Equipe, Franse sportkrant, maandagmiddag op zijn website uitpakte met de primeur dat beide clubs eindelijk een akkoord hadden bereikt over een prijs van circa 100 miljoen euro. Het was niet Marca, de Madrileense huiskrant die goed ingevoerd is bij de club, of AS, dat andere sportblad. Het artikel van L’Equipe werd onderschreven door Fred Hermel, Frans correspondent in Madrid, die lijntjes heeft lopen naar trainer Zinedine Zidane en voorzitter Florentino Perez en zijn info uit Madridhoek haalt. In zijn papieren versie van L’Equipe dinsdag zit de wereldprimeur weggestoken op pagina 14 - niet op zijn frontpagina. Omdat ze toch niet helemaal zeker zijn van hun stuk?

Vooral de bewering dat ‘de clubs al enkele weken een akkoord hebben’ roept vragen op. Vorige week hield Chelsea de deur voor Real nog altijd dicht en het feit dat Hazard een deal zou willen forceren, schrikte ‘The Blues’ niet af. Impasse. Als beide clubs het eens waren geraakt, had Hazard donderdag na zijn laatste thuismatch en zondag na zijn laatste in de Premier League uitbundiger vaarwel gezwaaid. En had hij zedig gezwegen in plaats van zijn frustraties geuit. Zo’n goed acteur is hij niet. Coach Maurizio Sarri liet voor de honderdste keer verstaan dat ‘ze de beslissing van Hazard zullen respecteren’, maar zwaar wegen diens woorden niet. Hij heeft niets te zeggen op uitgaand vlak. Die macht ligt volledig bij Granovskaia.

Iedereen gaat er vanuit dat Hazard uiteindelijk naar Real zal verhuizen, maar zolang het onderhandelingsspel niet gespeeld is, blijft het wachten. Bij Chelsea vermoeden ze dat de Spaanse club via bevriende journalisten publiekelijk nieuwe deadlines stelt - zoals ze in het verleden wel vaker hebben gedaan. In Madrid hopen ze onze landgenoot voor de Europa Leaguefinale definitief vast te kunnen leggen, maar een zekerheid is dat alles behalve op dit moment. Ook Hazard, momenteel met Chelsea is de VS voor een liefdadigheidsmatch, volgt de situatie op de voet. Er resten hen nog 15 dagen. Tot dan tikt de klok.

Wens is nog altijd geen werkelijkheid. Zelfs de Spaanse kranten houden het vandaag op ‘hopen op een voorstelling na de Europa Leaguefinale en een imminent akkoord’. In Engeland sprong er niemand mee op de kar.