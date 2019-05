Real Madrid brengt alles in gereedheid voor koninklijke entree, maar Eden Hazard pas na interlandbreak naar Real KTH

31 mei 2019

06u00

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League Madrid loopt warm, Bernabéu straks ­hopelijk ook vol. Real Madrid brengt alles in gereedheid voor de koninklijke entree van Eden Hazard, zijn eerste Galáctico in vijf jaar. In spanning wacht Hazard mee op het finale akkoord met Chelsea. Nog even geduld.

‘Comunicado official: Eden Hazard’. Het officiële bericht, met het grote clublogo van Real Madrid, zit klaar in de drafts van de webmaster van de Spaanse grootmacht. ‘Real Madrid C.F. en Chelsea F.C. hebben een akkoord bereikt over de transfer van speler Eden Hazard, die ­gedurende vijf seizoenen aangesloten zal zijn bij de club.’ Alleen: een timing en verdere details kunnen ze er nog niet op plakken. Het schema voor de medische testen, datum en aanvangsuur van de eventuele officiële presentatie in het Estadio Santiago Bernabéu, met fans. Zijn onthulling voor de Spaanse media. Maandag was het eerste gaatje in de agenda, maar die deadline wordt niet gehaald. De deal kan pas ten vroegste na de interlands, op 12 juni, helemaal worden geformaliseerd.

De podiumbouwer in Bernabéu krijgt dus nog tien dagen meer de tijd. Een privévliegtuig blijft op stand-by om Hazard bij een akkoord zo snel mogelijk naar de Spaanse hoofdstad te krijgen voor medische testen. De kamers voor mevrouw Natasha Van Honacker, de drie zonen en familieleden die de club in het Gran ­Meliá Palacio de los Duques wilde reserveren voor dit weekend mogen weer worden geannuleerd. Vorig weekend werden ze trouwens al gesignaleerd in Madrid, aldus Spaanse bronnen. Net als bij Courtois hoopt Real de hele familie straks te betrekken ­bij de blijde inkomst, maar verder dan dat reiken de plannen voorlopig niet. Alles in de koelkast.

Real heeft zijn finale push ingezet, met een fors verhoogd bod dat dichter bij Chelseas vraagprijs van 130 miljoen euro ligt, maar transferbazin Marina Granovskaia staat erop dat beide partijen één van de dagen eerst nog eens formeel om de tafel gaan om te onderhandelen. Real hoopt de deal dan na vijf maanden getouwtrek op clubniveau eindelijk te kunnen finaliseren. Een ­akkoord hangt in de lucht.

Goodbye

Vanuit Londen wacht Hazard mee in spanning af. Hij had gehoopt zich dinsdag als Galáctico te kunnen aanmelden bij de Rode Duivels, maar nu zal hij moeten wachten tot na de interlands voor de medische testen en de officiële presentatie. “Ik denk dat het de komende dagen wel officieel zal zijn”, vemoedde hij woensdag na zijn afscheid in stijl — twee goals en een assist in de Europa Leaguefinale en zesde trofee in zeven jaar in de handen. “Ik denk dat dit mijn laatste match was voor Chelsea. I think it’s goodbye, maar mijn lot ligt niet in mijn handen, wel bij de twee clubs. Zij moeten nu een akkoord vinden. Ik wacht zoals iedereen wacht. Het einde is perfect. Zoals ik vorig jaar na het WK zei: ik wil een nieuwe uitdaging. Als dit mijn vaarwel is, bedankt dan voor die zeven mooie jaren. Ik heb het beste ­gegeven voor deze club. Ik ben hier altijd gelukkig geweest.”

Hazard is al geruime tijd persoonlijk rond met Real. De fijnere details van de overeenkomst, ook contractduur en ­opstapclausule, worden na een mogelijk akkoord tussen de clubs nog uitgeklaard. Real maakt van zijn duurste speler ooit, met een som van meer dan 115 miljoen euro, ook zijn bestbetaalde. Zijn salaris zou volgens Spaanse bronnen in lijn moeten liggen met dat van Gareth Bale — ruim 15 miljoen euro netto per jaar. Meer dan 500.000 euro bruto per week dus. Het dubbele van wat hij bij Chelsea verdient, maar daar was het hem niet om te doen. Chelsea wilde een gelijkaardige inspanning doen, maar Hazard wou na zeven jaar in Engeland zijn kinderdroom achterna. Straks werkt hij samen met idool Zinédine Zidane.

Ondertussen wacht er op de persdienst van Real iemand ongeduldig om op ­enter te drukken.