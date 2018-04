Rapper Jay-Z heeft Romelu Lukaku nu ook officieel beet Kristof Terreur in Engeland

19 april 2018

17u31

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Het Roc-A-Fella diamanten handgebaar dat hij woensdag na zijn doelpunt op Bournemouth vormde, gaf het weg. Romelu Lukaku (24) is sinds vandaag officieel lid van de talentenfabriek van rapper Jay-Z, naast popsterren als Rihanna, Shakira en Mariah Carey. Roc Nation gaat de Rode Duivel promoten in de VS. Een droom komt uit voor Lukaku: hij gaat in zee met één van zijn helden.

'Nine to five is how you survive, I ain't trying to survive. I'm trying to live it to the limit and love it lot'. Wie goed googlet, vindt op YouTube een videofragment terug van Romelu Lukaku die een paar lijnen uit Jay-Z's 'D'Evils' rapt. Of één waarin hij in een kleedkamer samen met Daniel Van Buyten 'Ni**as in Paris' playbackt, hit van Jay-Z en Kanye West. 't Is maar om aan te tonen dat Lukaku een grote fan is. Van alles wat met hiphop uit de jaren '90 te maken heeft, niet alleen Jay-Z. "Ik was toen misschien maar tien, maar ik heb m'n research goed gedaan", zei hij daar ooit over. "Ik probeer altijd te luisteren naar nieuwe rapnummers, maar op mijn iPod staat alleen nineties hiphop. Die teksten zijn te gek." (lees hieronder verder)

You’re looking at the newest member of the @RocNation family! 🙏🏿💎🙏🏿#RocFam#TheRocBoyIsInTheBuildingTonight pic.twitter.com/Ip8wlwhUao R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Nu vervoegt Lukaku de familie van één van zijn helden: Roc Nation, het managementbureau van Jay-Z waar onder anderen muzieksterren als Rihanna, Shakira en Mariah Carey onder contract staan. De sporttak van de talentenfabriek zal voortaan zijn commerciële belangen - lees: advertenties en merchandising - in Amerika behartigen. De aanvaller van Manchester United reisde vorige maand naar de VS af om er de laatste details af te handelen. Aan de zijde van moeder Adolphine tekende hij deze week het contract. Hij wordt na Jérôme Boateng (Bayern München) de tweede voetballer in de dikke portefeuille van de rapper/producer, waarin hoofdzakelijk NBA-basketspelers, baseballers en American footballers zitten. De eerste Premier Leaguevoetballer ooit.

Cashkoe

Jay-Z, een voetballiefhebber, wilde er al een tijdje een nieuw gezicht bij, maar die moest wel aan strikte voorwaarden voldoen. Een topper in zijn vak die een voorliefde heeft voor hiphop en fashion. Lukaku's jongere ploegmaat Marcus Rashford was een tijdje in beeld, maar uiteindelijk vonden ze in onze landgenoot de ideale match. Roc Nation hoopt dat Lukaku, geholpen door de enorme populariteit van werkgever Man United en zijn Amerikaanse levensstijl, zal aanslaan in de VS als commerciële cashkoe.

Bij de Lukaku's luisterden ze vroeger thuis hoofdzakelijk naar Congolese muziek, maar tijdens zijn pubertijd raakte de oudste zoon in de ban van de Amerikaanse beats - 'All Eyez on Me' van Tupac was zijn eerste cd. Sindsdien spiegelt hij zich ook aan de excentrieke levensstijl van rappers en basketbalspelers, inclusief de cool en zelfverzekerdheid. Muziek is zijn tweede passie geworden. Op afzonderingen met de Rode Duivels heeft hij steevast zijn draagbare dj-set bij. In zijn villa in Manchester heeft hij zelfs zijn homestudio: "Ik pik de beats, anderen rappen erop. In mijn huis ben ik de dj."

The #RocNationSports family just got bigger. Welcome @RomeluLukaku9! ⚽ pic.twitter.com/uHPePWwB1V Roc Nation(@ RocNation) link