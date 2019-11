Raket van Kevin De Bruyne volstaat niet, opnieuw puntenverlies voor City Kristof Terreur in Engeland

30 november 2019

15u11 0 Newcastle United NCU NCU 2 einde 2 MCI MCI Manchester City Premier League Elton John is fan. Kevin De Bruyne (28) is rocketman. Zijn geweldige uithaal volstond echter niet voor Manchester City op Newcastle. Duur puntenverlies, naar het beeld van het seizoen. Raspaarden zijn wat vaker ezels en dus moet zijn menner er wat harder aan sleuren. De Bruyne sleept City voort. Een derde titel op rij lijkt steeds verder weg.

Als het niet loopt, pusht hij zichzelf nog dat beetje meer. Over de limiet als het moet. Hij zwaaide de armen eens open. Hij gooide er wat krachtwoorden achterna. Verbetenheid gebald in zijn woorden en zijn loopacties. Minder in zijn passing, want die is dit seizoen al beter geweest. Voorbij het uur, en bij een 1-1-tussenstand, besloot Pep Guardiola zijn middenveld door elkaar te schudden. Exit David Silva, exit Riyad Mahrez.

De Bruyne mocht blijven staan, ondanks het feit dat hij ooit al beter heeft gespeeld. Hij imponeerde nog meer met zijn houding dan met de voeten. Op een manier die zijn trainer graag ziet. Leader by example. Artiest met de bal, strijder zonder. Het toonbeeld voor elke jonge voetballer. Met zijn nukken. Acht minuten voor tijd haalde hij aan de zestien een bal met de borst uit de lucht.

Wat volgde, weet u al: een fantastische volley die via de dwarsligger in doel verdween. Een raket. Zoals hij die wel vaker afvuurt. Elton John liet vorig seizoen voor de match tegen zijn Watford verstaan dat hij een grote fan is van KDB. Als voetballer, als mens. Rocketman. De Bruyne leek de matchwinnaar de worden op St. James’ Park. Met een geweldig schot wiste Jonjo Shelvey die winner alsnog uit. Newcastle kreunde, maar streed. Sterling vergat een geniaal pasje van De Bruyne af te werken. De titelstrijd is wellicht nu al over. De Bruyne verloor er zijn goede luim niet onder.

Met de glimlach gaf De Bruyne vorige week toe dat hij vaak meer plezier haalt uit een felbevochten wedstrijd dan uit een 6-0-zege met de vingers in de neus. Hij houdt van een challenge. “Als je de beste wil zijn, moet je blijven beuken”, zegt hij. “Een mentaliteit die ik als tiener al had. Zeges zijn gezien onze rangschikking iets belangrijker nu. Ik neem de jongens bij het handje. Zeker de jonge gasten. Ik weet dat ik voor hen het verschil kan maken.”

Milder geworden

Volg de leider, leider. Hij voelt zich verantwoordelijk. Op zijn achtentwintigste is De Bruyne rijper geworden. Beter gepantserd ook. Bij tegenslagen trekt hij zichzelf niet meer zo vaak naar beneden zoals in zijn eerste jaren als prof. Zijn teleurstellingen heeft hij beter leren kanaliseren. Minder venijn, minder verwijten. Milder, maar even gul in de inspanning. Daar veranderen de miljoenen op de bankrekening en twee landstitels niks aan.

Snel maakt hij de berekening op de vingers. Toen hij vier jaar geleden door Manchester City als pronkstuk werd binnengehaald, was hij op Raheem Sterling na de jongste. Vandaag hoort hij bijna bij het groepje anciens - “Ik ben bij de oudste zes” - en is hij een gewaardeerd lid van de aanvoerdersraad van vier, met David Silva, Fernandinho en Sergio Agüero. Silva draagt de band om de arm, maar op het veld sleurt De Bruyne aan de touwtjes. Als het moet, sleept hij een team met zijn blessurezorgen richting wat dit seizoen het hoogst haalbare lijkt.

Meer teamspeler

Met de inzichten die Pep Guardiola hem heeft aangereikt, is hij een betere voetballer geworden. Meer controleur, meer teamspeler. Voor de komst van zijn trainer kon hij het spel versnellen, maar had hij minder grip op wat er rondom hem gebeurde. Nu is hij de controleur. De conducteur die met de ene hand op de pook schakelt tussen versnelling één en zes op het juiste moment. Hij bepaalt het tempo. Meer dan ooit.

”Er is niemand die zoveel druk op me legt als ikzelf”, zei De Bruyne. “Als je slecht of matig speelt, kan je met werkkracht nog altijd veel compenseren.” Zijn trainer hoort het graag. Op 30 januari 2015, toen Wolfsburg het Bayern van Guardiola uit een ongeslagen koers sloeg, belde hij met Txiki Begiristain, vriend en technisch directeur van City. “Die gast is een machine”, zei hij toen enthousiast. Vandaag klinkt hij zo: “Kevin zal de komende jaren bij de vijf besten ter wereld horen. Kijk naar zijn constante. Kijk hoe betrouwbaar en hoe solide hij is. Ik twijfel niet.” Voor De Bruyne is dat geen nieuws. Het is het eerste wat zijn trainer hem ooit face to face zei: “Kevin, luister. Top vijf. Easily.”

Met vier goals en negen assists in de Premier League is hij de meest bepalende middenvelder. Nu de rest nog mee op zijn niveau krijgen.