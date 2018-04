Raakte hij Eden Hazard met opzet? Jan Vertonghen verklaart zijn scherpe tackle Kristof Terreur in Engeland

06 april 2018

07u43

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Alsof hij het met opzet zou hebben gedaan. Jan Vertonghen heeft een uitleg gegeven aan die venijnige tackle op collega-Rode Duivel Eden Hazard, zondag in de fel beladen stadsderby tussen Chelsea en Tottenham. “Niet mijn intentie”, wuifde de recordinternational alle insinuaties, overwegend uit Waalse hoek, weg.

Vertonghen deed zijn uitleg zondag bij de rechtenhouders, meteen na afloop van de historische zege van Tottenham op Stamford Bridge - de eerste uitzege bij de rivaal sinds 1990. “Ik tackle nooit met de intentie om iemand te blesseren", vertelde Vertonghen, verdediger die nooit zijn voet terugtrekt. "Niet Eden, geen Belgen, geen andere spelers. Ik gleed door en raakte Eden vol op de enkel, maar ik heb hem ondertussen gesproken. (lachje) Hij is okay.” Hazard kwam er met de schrik vanaf. Als zijn voet in het gras was geplant, waren de gevolgen wellicht erger geweest, maar geluk bij een ongeluk dus.

Na de match gaven beide Duivels elkaar een knuffel en deelden ze speels vuistjes uit. No hard feelings. Zondag was alles al vergeven en vergeten, maar dat was Franstalige omroep RTBF blijkbaar ontgaan. Op La Tribune, de Waalse Extra Time, suggereerde radiocommentator Thierry Luthers maandag dat Vertonghen en Hazard niet de beste vrienden zijn: “Dat heb ik al een aantal keer horen vertellen rond de Rode Duivels.” Beetje ver gezocht. Vertonghen en Hazard zijn geen boezemvrienden, maar misgunnen mekaar ook niks. Als ze voor hun werkgever uitkomen, zeker in giftige derby's als Chelsea-Tottenhan, primeren andere belangen: club boven land. En dan kan je onopzettelijk al eens vlees van een landgenoot meenemen.