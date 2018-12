Puma verleidt Kompany en heeft miljoenen over voor De Bruyne Kristof Terreur

10 december 2018

06u35

Bron: @HLNinEngeland 0

Puma zet in op Rode Duivels. Nadat de Duitse sportfabrikant eerder al Romelu Lukaku en Axel Witsel vastlegde, spotten we op Stamford Bridge ook Vincent Kompany (32) op Puma’s. Toeval is dat niet. De City Group, die naast Man City ook New York City, Girona en Melbourne onder zijn vlag heeft, tekende een half jaar geleden een miljoenendeal met Puma als opvolger voor Nike. Een contract dat zo’n 56 miljoen euro per jaar oplevert. Kompany traint al een tijdje op Puma’s. Nadat zijn contract bij New Balance afliep, speelde Kompany op oude Adidassen. Als de details met Puma geregeld zijn, heeft hij zowat alle schoenleveranciers gehad. Hij maakt zo bijna de volledige cirkel rond: hij startte zijn carrière op Adidas, tekende een betere deal bij Nike, werd vervolgens voor meer dan 600.000 euro per jaar het gezicht van nieuw merk Warrior (New Balance). Puma is de enige die nog ontbrak.

Puma heeft overigens nog ambitieuze plannen om andere spelers van nieuw vlaggenschip Man City vast te leggen. Raheem Sterling en ook Kevin De Bruyne staan op de lijst van targets. Voor die toppers heeft Puma meer dan 1 miljoen euro per jaar nodig. De Bruyne ligt nog enkele jaren vast bij Nike, maar hij behoort er niet tot het kransje topverdieners. Dat kan veranderen als Puma zich bemoeit. De Bruyne is al tien jaar verbonden aan het Amerikaanse merk.