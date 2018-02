Primeur voor De Bruyne: 3 assists in een match voor Man City, Agüero lukt vierklapper Kristof Terreur in Engeland

10 februari 2018

20u20

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Passes versturen zoals Kevin De Bruyne. Voorzetten trappen zoals De Bruyne. Doorsteekpassjes geven zoals De Bruyne. Tegen Leicester lukte het hem allemaal. Drie assists in een match: daarin was hij bij Manchester City nog niet in geslaagd. De balans van KDB in het blauwe shirt: 41 beslissende passes in 88 Premier League wedstrijden. Meesterlijke aangever. Sergio Agüero deed eerlijk gezegd nog straffer: vier goals.

Journalisten krijgen wel eens het verwijt dat ze spelers te fel ophemelen. Wat dan te zeggen van Pep Guardiola? Dit zei hij vrijdag over Kevin De Bruyne: “Ik kom woorden tekort om mijn dankbaarheid uit te drukken, eerst en vooral als trainer. Ik geef het voorbeeld met woorden, maar spelers doen dat met daden. Een van de beste spelers die we hebben is ook de jongen die het meest van allemaal rent. Kevin is een geweldig voorbeeld voor de rest, voor de academie, voor de jongens. Hij is van de meest getalenteerde spelers die ik in mijn leven heb gezien. Ook zonder bal zorgt hij voor de intensiteit waarmee we voetballen.” ‘t Was niet de eerste en zeker niet de laatste keer. Guardiola spreekt al anderhalf jaar vol liefde over zijn draaischijf. Voetballerscrush. Zijn complete middenvelder.

De assistenkoning van de Cityzens aan het werk!🔥 @DeBruyneKev pic.twitter.com/NBGAdC06Gx Play Sports(@ playsports) link

Kevin De Bruyne for Man City in the Premier League:



⏱ 88 games

⚽️ 20 goals

🅰️ 41 assists

🔥 decisive every 118 mins#mcfc #impressive pic.twitter.com/J3DTcpgfEH Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

De Bruyne klaagde na vorig weekend een beetje over vermoeidheid. Sinds de start van het seizoen, op 12 augustus 2017, speelde hij interlands incluis 43 wedstrijden - 40 daarvan als basisspeler. Da’s één match om de vier dagen. Uit de gps-trackers van Man City blijkt dat De Bruyne per 90 minuten tussen de 11,6 en de 11,7 kilometer per wedstrijd loopt. Per match trekt hij zo’n 56 sprintjes. Tel het maar op. De totale kilometerteller van De Bruyne tikt ergens rond de 450 kilometer af, de sprintjesmeter rond de 2.000. Alsof hij, trainingen niet inbegrepen, elke dag op competitief niveau 2.500 meter gaat lopen en over die afstand 11 sprintjes trekt. ‘t Is niet elke dag een marathon, maar ‘t kruipt toch in de benen. Hij zei het luidop. En Guardiola voegde eraan toe: “Als ik kan, haal ik hem vroeger naar de kant. Hij heeft dit seizoen enorm veel minuten gespeeld, maar anderzijds is hij ook zo belangrijk voor ons. Hij creëert, maar speelt defensief ook zijn rol. En door het feit dat we voor een groot doel spelen (de titel, red.), voel je die vermoeidheid ook minder. Hij mag dan wel zeggen ‘ik ben moe’, maar indien we woensdag hadden gespeeld, was hij klaar geweest. Dat is hij ook.”

Vier dagen vrijaf, en ontspanning met zijn Michele en zoontje Mason in Spanje, brachten soelaas. Frisser kopje, straffere benen. De Bruyne toonde zich tegen Leicester weer van zijn beste kant. Een assist voor Sterling en twee voor Agüero: een hattrick van beslissende passes. Dat was hem in het shirt van de Citizens nog geen enkele keer gelukt. Primeur. De beste passmeester in de Premier League sinds zijn terugkeer in 2015. Zelfs geen speler in Europa die in de buurt komt van zijn 41 sinds september 2015. Sinds 2012 heeft geen speler meer assists achter zijn naam als KDB (77) - een meer dan Lionel Messi (76). Ook een gulzige Sergio Agüero kreeg wat hij wou. Geen hattrick, maar wel een vierklapper. Straffe kost van de Argentijn, de meest efficiënte spits ooit in de Premier League. En zeggen dat Guardiola eerst geen fan was.. City stoomt gewoon door richting titel en De Bruyne richting PFA Player of the Year-trofee, de prestigieuze award voor de Speler van het Jaar die ene Eden Hazard in 2015 als eerste Belg ooit won. In Engeland regent het lof en complimenten voor De Bruyne - tegenwoordig moet hij meerdere paraplu’s tegelijk opentrekken. Niemand die er zeurt over zijn minder anderhalf jaar bij de Rode Duivels.