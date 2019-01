Premier League-speler in nachtclub betrapt op snuiven cocaïne: “De sfeer in de kleedkamer was al niet optimaal en dit heeft zeker niet geholpen” XC

04 januari 2019

19u24

Bron: The Sun 0 Premier League Een Engelse speler uit de Premier League is onlangs in een nachtclub betrapt op het snuiven van cocaïne. Zo schrijft The Sun. Over wie het gaat, is niet duidelijk.

Het voorval vond rond de eindejaarsperiode plaats. Een Premier League-club had net een wedstrijd op verplaatsing achter de rug, waarna de spelers én de manager naar een nachtclub trokken. “Het was niet het officiële kerstfeest van de ploeg, maar we gingen gewoon wat drinken”, aldus een bron binnen de club.

Maar het bleef niet bij één of meerdere drankjes. Zo werd een Premier League-speler door een teamgenoot in de toiletruimte betrapt op het snuiven van een lijntje cocaïne. “Een halfuur later was hij een wrak. Zijn kaken maakten overuren”, vervolgde de insider. “De uitbater van de nachtclub was woedend en loodste hem via een achterdeur naar een taxi.”

“Iedereen heeft het erover binnen de club. De sfeer in de kleedkamer was wegens de slechte resultaten al niet optimaal en dit heeft zeker niet geholpen. Over een slechte timing gesproken. En hij werd tevens de dag voordien getest op doping. Hij wist dat hij ermee weg zou kunnen komen.” Niet dus.

Intussen heeft de Engelse voetbalbond (FA) een onderzoek opgestart. “We moedigen iedereen met informatie over een eventuele anti-dopingovertreding in het voetbal aan om dit te melden”, luidt het bij de FA.