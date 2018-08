Premier League, hier is Liverpool: 'Reds' maken in 4-0-zege meteen brandhout van West Ham Redactie

12 augustus 2018

14u30 1 Liverpool LIV LIV 4 einde 0 WHU WHU West Ham United Premier League Een statement, de zege van Liverpool. Niet alleen de 4-0-cijfers ogen indrukwekkend, ook de manier waarop de 'Reds' West Ham degradeerden tot speelbal, tonen dat er meer dan ooit met dit Liverpool rekening moet gehouden voor de landstitel in Engeland. 'Are You Watching', Manchester City?

Wordt de strijd om de titel in de Premier League een race tussen twee toprenpaarden? Uittredend kampioen Manchester City en eerste uitdager Liverpool? Het weliswaar new-look West Ham mag dan geen echte graadmeter zijn, de wijze waarop Klopp zijn Reds zag razen, was indrukwekkend. Het droomtrio Mané-Firmino-Salah staat er al meteen: Salah, vorig seizoen goed voor 32 goals, had deze namiddag 19 minuten nodig om te scoren. De kwiekzilveren Mané deed er daar op slag van rusten en snel in de tweede helft twee stuks bij. De 4-0 van de pas voor Salah ingevallen Sturridge was er eentje voor de statistieken. Bovendien is Liverpool een pak versterkt in de breedte dankzij de aankopen Fabinho (Monaco), Shaqiri (Stoke City) en Naby Keita (RB Leipzig). Alleen die laatste stond vandaag in de basis, maar ook die eerste twee zijn veelbelovend.

En Keita maakte bovendien indruk, met onder andere een knappe inbreng bij de openingsgoal. En in doel van het deze zomer big-spending Liverpool staat nu Braziliës nummer één: de van AS Roma overgekomen Alisson Becker. Als vervanger van Karius, die op de bank zit. Simon Mignolet, in de tribunes, is het kind van de rekening en lijkt dicht bij een exit naar een niet-Engelse club te staan. "We zijn nog altijd Rocky Balboa en niet Ivan Drago", mag Jurgen Klopp dan wel zeggen, ongetwijfeld hoopt hij in mei dat Rocky met de Premier League-beker staat te zwaaien. (ODBS)