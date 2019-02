Premier League-clubs geven minder uit tijdens wintermercato TLB

01 februari 2019

14u38

Bron: Belga 0 Premier League Voor de eerste keer sinds 2012 hebben de ploegen uit de Premier League tijdens de wintermercato minder geld uitgegeven aan transfers. Auditbureau Deloitte berekende dat de clubs samen 180 miljoen pond (205 miljoen euro) spendeerden.

De duurste vogel deze winter is de Amerikaan Christian Pulisic. Chelsea legde voor de ploegmaat van Axel Witsel bij Borussia Dortmund 55 miljoen pond (circa 63 miljoen euro) op tafel. Een jaar geleden gaven de Engelse clubs 430 miljoen pond uit. Liverpool betaalde toen 75 miljoen pond voor de Nederlander Virgil van Dijk aan Southampton.

In 2011 trokken de teams uit de Premier League voor 225 miljoen pond nieuwe spelers aan. Het jaar daarna zakte dat bedrag tot 60 miljoen pond om vervolgens weer te verdubbelen. In 2014 en 2015 schommelden de transferuitgaven rond 130 miljoen pond, waarna de voorbije jaren een gestage groei volgde.

Over het volledige seizoen 2018-2019 schat Deloitte de uitgaven in de Premier League op 1,4 miljard pond. Alleen in het seizoen 2017-2018 (1,9 miljard pond) werd nog meer uitgegeven. Het aandeel van de zes topclubs in de Premier League bedraagt deze winter 43 procent van de totale uitgaven, tegenover 62 procent een jaar geleden.