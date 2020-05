Premier League bekijkt voorstel om competitie in acht à tien neutrale stadions af te werken KTH/ABD

01 mei 2020

18u27 1 Premier League De Premier League-clubs zijn dan toch bereid hun thuisvoordeel af te staan als ze de competitie hervat wordt. Het voorstel ligt op tafel. De intentie om de laatste negen speeldagen af te werken is er nog altijd, zo bevestigde de Engelse topklasse na een vergadering. Ze blijven wachten op groen licht van de regering.

“We zullen pas opnieuw beginnen te trainen en te spelen als de gezondheidsinstanties het toelaten”, klinkt het in een statement. “We zullen ook eerst overleggen met de spelers en de trainers voor er een definitieve beslissing komt.” De laatste speeldagen zouden in acht à tien neutrale stadions worden afgewerkt, waar alle faciliteiten aanwezig zijn. De modernste stadions, waaronder mogelijk ook Wembley. De Engelse voetbalbond heeft zijn hulp al aangeboden.

Coronatests op regelmatige basis worden één van de eerste vereisten voor het hervatten van de competitie. Volgens de Britse omroep BBC zullen de voetbalprofs twee keer per week getest moeten worden en moeten ze dagelijks op symptomen gecontroleerd worden.

The Guardian kwam te weten dat Premier League-clubs al investeerden in testapparaten die binnen de tweeënhalf uur een resultaat geven. Dat is heel wat sneller dan de testen van de gezondheidszorg. De apparaten die de clubs willen gebruiken zijn dan ook duur, ze kosten iets meer dan 40.000 euro, en per dag kunnen er maar zeven mensen mee getest worden. Elke club zal er dus meerdere moeten aankopen.

