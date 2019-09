Praet overleeft als bij wonder een horrortackle in zijn thuisdebuut voor Leicester City KTH

19u18 5 Premier League Evengoed lag hij op de draagberrie. Nu kreeg hij een applausvervanging tien minuten voor tijd. Dennis Praet ontsnapte tegen Newcastle aan een zware blessure na een wilde tackle van Hayden. Na de pauze dwong hij een own-goal af. Punten gescoord.

Aanslag op enkels en knieën overleefd met een paar schrammen, aan de basis van de derde treffer van Leicester tegen Newcastle. Dennis Praet juichte alsof het doelpunt zijn eerste voor The Foxes was, maar het gaat de boeken in als een own-goal van Dummett. Knappe revanche na die roekeloze tackle van Hayden net voor rust - rood was terecht. Praet leek eerst niet verder te kunnen, maar uiteindelijk zag het er erger uit dan het was. Onder applaus en met een knuffel van Rodgers kreeg hij tien minuten voor tijd een applausvervanging. Punten gescoord in een dienende rol. Tegen tien Newcastlespelers ging het allemaal wat simpeler.

Ook Youri Tielemans speelde zijn match. Leicester speelde overigens met een volledige middenveld made in de Jupiler Pro League: Ndidi-Praet-Tielemans. Jamie Vardy scoorde twee keer.