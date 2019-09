Praet overleeft als bij wonder een horrortackle in zijn thuisdebuut voor Leicester City ODBS/KTH

29 september 2019

18u37 0

Dennis Praet zal zich zijn thuisdebuut voor Leicester in het King Power Stadium niet snel vergeten. De middenvelder kreeg zijn kans in de basis omwille van een lichte enkelblessure voor James Maddison, de spelmaker van de ‘Foxes’, maar moest na een horrortackle van Isaac Hayden even vrezen voor het ergste. De verdedigende middenvelder van Newcastle ging vlak voor de pauze bijzonder hard in op Praet en miste zijn interventie, waardoor de Engelsman met de studs vol op het scheenbeen van Praet terecht kwam. Als bij wonder kon Praet na een lange blessurebehandeling de match naast Youri Tielemans verder zetten. Hayden kreeg logischerwijs rood en mag zich opmaken voor een wekenlange schorsing. Leicester ging de rust in met 1-0 dankzij een goal van flankverdediger Ricardo Pereira. Bij winst klimt Leicester, dat vorige week nog Tottenham klopte, naar een knappe derde plaats in de Premier League.